Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro montó un operativo vial con cierres viales escalonados en cinco zonas del Centro Histórico por la decimoquinta Carrera Nocturna, con transporte gratuito para los corredores y estacionamiento sin costo en el Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morín.
Calzada de los Arcos permaneció cerrada desde las 13:00 del 7 de noviembre hasta la 1:00 del 8 de noviembre.
El cierre más amplio cubrió el polígono que delimitan Ezequiel Montes, avenida Constituyentes, Ejército Republicano, Calzada de los Arcos, bulevar Bernardo Quintana y avenida Universidad, de las 19:00 a las 00:00 horas, con aperturas graduales.
En bulevar Bernardo Quintana, el tránsito se desvió a los carriles centrales desde avenida Universidad hacia Los Arcos. En avenida Universidad, la circulación fue de Bernardo Quintana hacia Ezequiel Montes.
Ezequiel Montes conservó su circulación normal y avenida Constituyentes operó en doble sentido.
Para llegar sin automóvil, el municipio dispuso una ruta de apoyo del Eqrobus, el transporte eléctrico gratuito, de 13:00 a 20:00 horas.
La ruta recorrió 5 de Mayo, Juan Caballero y Osio, Alcatraz, Orquídeas, Rodríguez Familiar, Fray Junípero Serra, Río Sena, Río Guadalquivir, Ingeniero Manuel Herrera, Profesor Agustín González y 15 de Mayo.
En 15 de Mayo y Damián Carmona, el servicio se conectó con la ruta CH2.
Quienes llegaron en automóvil contaron con estacionamiento gratuito en el Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morín, desde donde un servicio de traslado llevó a los corredores a la calle Ejército Republicano, cerca del punto de salida y meta.
El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján, precisó que los cierres en el primer cuadro serían temporales, con reapertura gradual por zonas.
La Secretaría pidió consultar las redes oficiales, Waze y Google Maps, anticipar los traslados, revisar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal del operativo.