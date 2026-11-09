Querétaro cerró Los Arcos desde las 13:00 por la Carrera Nocturna

Movilidad habilitó una ruta gratuita del Eqrobus de 13:00 a 20:00 y estacionamiento en el Gómez Morín, con aperturas graduales en el polígono.

Agente de la Secretaría de Movilidad dirige el tráfico de noche en una calle empedrada del Centro Histórico de Querétaro

Los cierres escalonados abarcaron cinco zonas del Centro Histórico, con aperturas graduales.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro montó un operativo vial con cierres viales escalonados en cinco zonas del Centro Histórico por la decimoquinta Carrera Nocturna, con transporte gratuito para los corredores y estacionamiento sin costo en el Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morín.

Calzada de los Arcos permaneció cerrada desde las 13:00 del 7 de noviembre hasta la 1:00 del 8 de noviembre.

El cierre más amplio cubrió el polígono que delimitan Ezequiel Montes, avenida Constituyentes, Ejército Republicano, Calzada de los Arcos, bulevar Bernardo Quintana y avenida Universidad, de las 19:00 a las 00:00 horas, con aperturas graduales.

En bulevar Bernardo Quintana, el tránsito se desvió a los carriles centrales desde avenida Universidad hacia Los Arcos. En avenida Universidad, la circulación fue de Bernardo Quintana hacia Ezequiel Montes.

Ezequiel Montes conservó su circulación normal y avenida Constituyentes operó en doble sentido.

Para llegar sin automóvil, el municipio dispuso una ruta de apoyo del Eqrobus, el transporte eléctrico gratuito, de 13:00 a 20:00 horas.

La ruta recorrió 5 de Mayo, Juan Caballero y Osio, Alcatraz, Orquídeas, Rodríguez Familiar, Fray Junípero Serra, Río Sena, Río Guadalquivir, Ingeniero Manuel Herrera, Profesor Agustín González y 15 de Mayo.

En 15 de Mayo y Damián Carmona, el servicio se conectó con la ruta CH2.

Quienes llegaron en automóvil contaron con estacionamiento gratuito en el Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morín, desde donde un servicio de traslado llevó a los corredores a la calle Ejército Republicano, cerca del punto de salida y meta.

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján, precisó que los cierres en el primer cuadro serían temporales, con reapertura gradual por zonas.

La Secretaría pidió consultar las redes oficiales, Waze y Google Maps, anticipar los traslados, revisar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal del operativo.

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