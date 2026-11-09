Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Municipio de Querétaro clausuró un salón de eventos en la colonia El Higo, donde se realizaba una fiesta clandestina de disfraces con entre 500 y 600 asistentes, la mayoría menores de edad.
El inmueble, ubicado en la Delegación Felipe Carrillo Puerto, no tenía licencia municipal de funcionamiento ni autorizaciones, y en la fiesta se cobraban 250 pesos por persona, informó el Municipio.
El operativo interinstitucional, a cargo de la Secretaría de Gobierno, se realizó después de quejas de vecinos. Participaron la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Se determinó la suspensión total de actividades y la clausura del lugar.
El Municipio sostuvo que da prioridad a la atención de los reportes vecinales y que no habrá establecimientos irregulares, en especial cuando se trata de menores de edad.
Mantiene operativos permanentes de inspección en comercios, salones de eventos y centros nocturnos, e invitó a la ciudadanía a presentar reportes por los canales oficiales.