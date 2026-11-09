Clausuran fiesta clandestina en Querétaro con mayoría de menores

El salón de la colonia El Higo no tenía licencia municipal de funcionamiento y cobraba 250 pesos por persona, informó el Municipio de Querétaro.

Personal de Protección Civil y otras personas frente a un inmueble, de noche, durante el operativo en El Higo, Querétaro
  • Protección Civil Municipal, Inspección y Seguridad Pública participaron en el operativo de la Secretaría de Gobierno.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Municipio de Querétaro clausuró un salón de eventos en la colonia El Higo, donde se realizaba una fiesta clandestina de disfraces con entre 500 y 600 asistentes, la mayoría menores de edad.

El inmueble, ubicado en la Delegación Felipe Carrillo Puerto, no tenía licencia municipal de funcionamiento ni autorizaciones, y en la fiesta se cobraban 250 pesos por persona, informó el Municipio.

El operativo interinstitucional, a cargo de la Secretaría de Gobierno, se realizó después de quejas de vecinos. Participaron la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Se determinó la suspensión total de actividades y la clausura del lugar.

El Municipio sostuvo que da prioridad a la atención de los reportes vecinales y que no habrá establecimientos irregulares, en especial cuando se trata de menores de edad.

Mantiene operativos permanentes de inspección en comercios, salones de eventos y centros nocturnos, e invitó a la ciudadanía a presentar reportes por los canales oficiales.

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