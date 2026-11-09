20 secundarias de Querétaro ya tienen arcos detectores

Irene Quintanar Mejía, coordinadora de USEBEQ, dijo que la primera etapa suma 100 arcos y que la meta es completarlos al cierre del año.

Arco detector de metales instalado en una escuela secundaria como parte del programa de seguridad escolar de Querétaro.

La USEBEQ reporta 20 arcos detectores instalados en igual número de secundarias de Querétaro. Los equipos forman parte de la primera etapa del programa, que contempla colocar 100 dispositivos al cierre de 2026.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Veinte secundarias de Querétaro ya tienen arcos detectores instalados, de acuerdo con el corte más reciente de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), informó su coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.

Son 20 arcos en 20 escuelas, todas de nivel secundaria, ubicadas principalmente en la zona metropolitana de Querétaro y en la sierra.

Los 20 forman parte de la primera etapa, que contempla 100 arcos, y la meta es completarla al cierre del año. La USEBEQ da seguimiento con cortes semanales.

La funcionaria explicó que el proveedor entra a instalar el arco una vez que se realiza la reunión con los padres de familia, quienes eligen al comité de Seguridad y Protección Civil, instancia de carácter normativo en cada plantel.

Las mochilas transparentes son parte del programa del comité, que se trabaja con los padres. Quintanar Mejía señaló que la medida se está analizando.

Querétaro es pionero en el esquema, dijo, y subsecretarios y secretarios de educación de varios estados, entre ellos Puebla, han llamado para preguntar cómo funciona.

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