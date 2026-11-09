Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Veinte secundarias de Querétaro ya tienen arcos detectores instalados, de acuerdo con el corte más reciente de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), informó su coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.
Son 20 arcos en 20 escuelas, todas de nivel secundaria, ubicadas principalmente en la zona metropolitana de Querétaro y en la sierra.
Los 20 forman parte de la primera etapa, que contempla 100 arcos, y la meta es completarla al cierre del año. La USEBEQ da seguimiento con cortes semanales.
La funcionaria explicó que el proveedor entra a instalar el arco una vez que se realiza la reunión con los padres de familia, quienes eligen al comité de Seguridad y Protección Civil, instancia de carácter normativo en cada plantel.
Las mochilas transparentes son parte del programa del comité, que se trabaja con los padres. Quintanar Mejía señaló que la medida se está analizando.
Querétaro es pionero en el esquema, dijo, y subsecretarios y secretarios de educación de varios estados, entre ellos Puebla, han llamado para preguntar cómo funciona.