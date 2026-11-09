Foro Querétaro casi termina su cubierta en Santa Rosa Jáuregui

El Municipio invierte 164.9 millones de pesos en el recinto; siguen luminarias y fachada, y después pintura, butacas, baños e interiores.

Dos personas con chaleco reflectante en la explanada interior del foro, con una plataforma elevadora detrás.

Recorrido por las obras del Foro Querétaro, en Santa Rosa Jáuregui.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Foro Querétaro ya tiene terminada su estructura metálica y prácticamente toda la cubierta, un techo de más de nueve mil metros cuadrados, informó el Municipio de Querétaro tras un recorrido del presidente municipal, Felifer Macías, por las obras en Santa Rosa Jáuregui.

El Foro Querétaro, con una inversión de 164.9 millones de pesos, será un recinto para conciertos, espectáculos, actividades culturales y deportivas. Macías hizo el recorrido con el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera, y destacó que la estructura y la cubierta están concluidas casi por completo.

Interior del Foro Quer\u00e9taro con la cubierta met\u00e1lica terminada y dos plataformas elevadoras sobre la arena central. La estructura metálica y casi toda la cubierta del Foro Querétaro están terminadas rotativo.com.mx

Lo que viene son las luminarias y la nueva fachada. Después llegarán la pintura, las butacas y la rehabilitación de baños e interiores, en ese orden.

Gradas del Foro Quer\u00e9taro bajo la cubierta, con una plataforma elevadora extendida. Las gradas, aún en obra, quedan bajo la nueva cubierta rotativo.com.mx

«En muy poquitas semanas estarás disfrutando este nuevo gran inmueble», dijo el alcalde, que presentó el foro como un polo de desarrollo de servicios de inversión para Santa Rosa Jáuregui.

La obra comprende la rehabilitación y el reforzamiento de la estructura, la cubierta, las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, la cimentación, la iluminación, la fachada y los sistemas de protección.

Estructura met\u00e1lica exterior del foro, con una plataforma elevadora y una gr\u00faa en trabajos de fachada. Siguen los trabajos de luminarias y nueva fachada. rotativo.com.mx

El proyecto se suma a otras acciones de la administración municipal: caminos, calles, redes de agua y drenaje, el Transporte Comunitario Gratuito, apoyos sociales y la recuperación del Parque Bicentenario.

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