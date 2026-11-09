Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Foro Querétaro ya tiene terminada su estructura metálica y prácticamente toda la cubierta, un techo de más de nueve mil metros cuadrados, informó el Municipio de Querétaro tras un recorrido del presidente municipal, Felifer Macías, por las obras en Santa Rosa Jáuregui.
El Foro Querétaro, con una inversión de 164.9 millones de pesos, será un recinto para conciertos, espectáculos, actividades culturales y deportivas. Macías hizo el recorrido con el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera, y destacó que la estructura y la cubierta están concluidas casi por completo.
La estructura metálica y casi toda la cubierta del Foro Querétaro están terminadas rotativo.com.mx
Lo que viene son las luminarias y la nueva fachada. Después llegarán la pintura, las butacas y la rehabilitación de baños e interiores, en ese orden.
Las gradas, aún en obra, quedan bajo la nueva cubierta rotativo.com.mx
«En muy poquitas semanas estarás disfrutando este nuevo gran inmueble», dijo el alcalde, que presentó el foro como un polo de desarrollo de servicios de inversión para Santa Rosa Jáuregui.
La obra comprende la rehabilitación y el reforzamiento de la estructura, la cubierta, las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, la cimentación, la iluminación, la fachada y los sistemas de protección.
Siguen los trabajos de luminarias y nueva fachada. rotativo.com.mx
El proyecto se suma a otras acciones de la administración municipal: caminos, calles, redes de agua y drenaje, el Transporte Comunitario Gratuito, apoyos sociales y la recuperación del Parque Bicentenario.