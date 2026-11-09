Droga en secundaria de San Juan del Río: USEBEQ cita protocolos

Irene Quintanar Mejía dijo que los maestros activan el protocolo al notar conductas extrañas, y que hay más de tres años de capacitación.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ, sonríe frente a un muro de madera con placas y retratos
Los docentes aplican protocolos desde hace más de tres años de capacitación, dijo Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) agradeció a los docentes que aplican protocolos en las escuelas, a unas semanas de que se detectó droga en una secundaria de San Juan del Río, informó su coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.

Quintanar Mejía dijo que los maestros activan el protocolo en cuanto notan en un alumno nerviosismo o conductas raras. De esa forma, ocurra o no una situación, no se corren riesgos.

La funcionaria señaló que esas acciones han detenido muchas situaciones.

Detrás de ese trabajo hay más de tres años de capacitación con adolescentes, padres de familia y maestros, precisó. También agradeció a los directivos de las escuelas.

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