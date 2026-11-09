Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) agradeció a los docentes que aplican protocolos en las escuelas, a unas semanas de que se detectó droga en una secundaria de San Juan del Río, informó su coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.
Quintanar Mejía dijo que los maestros activan el protocolo en cuanto notan en un alumno nerviosismo o conductas raras. De esa forma, ocurra o no una situación, no se corren riesgos.
La funcionaria señaló que esas acciones han detenido muchas situaciones.
Detrás de ese trabajo hay más de tres años de capacitación con adolescentes, padres de familia y maestros, precisó. También agradeció a los directivos de las escuelas.