Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Los alumnos guardan el celular durante la jornada escolar y lo usan al salir de clases, y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) ve en esa medida más atención en el aula y mejor convivencia, informó su coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.
La restricción de celulares en las aulas dejó el aparato guardado mientras dura la jornada. Los alumnos lo recuperan al salir, una condición que pidieron los padres de familia por la necesidad de conocer la ubicación de sus hijos y comunicarse con ellos.
En el recreo, indicó, se practican juegos tradicionales y los alumnos aprenden entre pares.
Los alumnos guardan el celular en la jornada y lo usan al salir, dijo Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ.Quintanar Mejía enumeró las mejoras que observa la dependencia: construcción de paz y sana convivencia, mayor atención de los alumnos sin la ansiedad por los mensajes, rendimiento escolar y maestros que recuperan la posibilidad de trabajar sin distractores.
La funcionaria agregó que el acuerdo a nivel nacional sobre el tema acaba de entrar y que Querétaro fue punta de lanza en la medida.
Autoridades de Puebla invitaron a Querétaro a platicar con el área de educación básica de ese estado sobre la experiencia, dijo.