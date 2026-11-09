USEBEQ ve más atención y convivencia sin celulares en Querétaro

La coordinadora general de USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que los alumnos guardan el teléfono durante la jornada y lo usan al salir.

Alumnos de educación básica realizan actividades escolares durante la jornada en un aula de Querétaro.

La USEBEQ reporta mayor atención en clase y mejor convivencia escolar tras la restricción del uso de celulares durante la jornada. Los estudiantes recuperan sus dispositivos al salir de clases, como solicitaron los padres de familia.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Los alumnos guardan el celular durante la jornada escolar y lo usan al salir de clases, y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) ve en esa medida más atención en el aula y mejor convivencia, informó su coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.

La restricción de celulares en las aulas dejó el aparato guardado mientras dura la jornada. Los alumnos lo recuperan al salir, una condición que pidieron los padres de familia por la necesidad de conocer la ubicación de sus hijos y comunicarse con ellos.

En el recreo, indicó, se practican juegos tradicionales y los alumnos aprenden entre pares.

Irene Quintanar Mej\u00eda, coordinadora general de USEBEQ, sonr\u00ede frente a un muro de madera con placas y retratos Los alumnos guardan el celular en la jornada y lo usan al salir, dijo Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ.

Quintanar Mejía enumeró las mejoras que observa la dependencia: construcción de paz y sana convivencia, mayor atención de los alumnos sin la ansiedad por los mensajes, rendimiento escolar y maestros que recuperan la posibilidad de trabajar sin distractores.

La funcionaria agregó que el acuerdo a nivel nacional sobre el tema acaba de entrar y que Querétaro fue punta de lanza en la medida.

Autoridades de Puebla invitaron a Querétaro a platicar con el área de educación básica de ese estado sobre la experiencia, dijo.

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