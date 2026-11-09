Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El horario de invierno comenzará el 17 de noviembre en alrededor de 1,084 primarias públicas de Querétaro, generales e indígenas, informó la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.
De ese total, alrededor de 856 escuelas trabajan en turno matutino, con entrada a las 8:30 y salida a las 12:30.
Las otras 228 funcionan en turno vespertino, de 14:00 a 18:00.
Quintanar Mejía pidió a los padres de familia cubrir a los niños y dijo que la salud es la prioridad.