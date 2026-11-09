Primarias de Querétaro cambian de horario el 17 de noviembre

Irene Quintanar Mejía, de USEBEQ, informó que 856 primarias serán matutinas y 228 vespertinas; pidió a los padres cubrir a los niños.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ, sonríe sentada frente a un muro de madera con placas y retratos
El horario de invierno inicia el 17 de noviembre en 1,084 primarias, informó Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El horario de invierno comenzará el 17 de noviembre en alrededor de 1,084 primarias públicas de Querétaro, generales e indígenas, informó la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

De ese total, alrededor de 856 escuelas trabajan en turno matutino, con entrada a las 8:30 y salida a las 12:30.

Las otras 228 funcionan en turno vespertino, de 14:00 a 18:00.

Quintanar Mejía pidió a los padres de familia cubrir a los niños y dijo que la salud es la prioridad.

educacion usebeq horario de invierno

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