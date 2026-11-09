Estado de México, 9 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un joven de 19 años al que le encontraron 13 bolsas de plástico con una sustancia de características similares a la metanfetamina, en la colonia San Miguel Xico.
Los uniformados realizaban patrullajes preventivos de la Estrategia Operativa Oriente cuando recibieron una denuncia sobre una persona con actitud sospechosa en esa colonia.
Con ese aviso, los policías hicieron un recorrido de seguridad y detectaron a un individuo que manipulaba pequeñas bolsas de plástico. Al notar la presencia de las unidades, intentó alejarse del lugar, lo que generó una “sospecha objetiva razonada”.
Los oficiales le dieron alcance y, tras identificarse, solicitaron una inspección de seguridad. Entre sus pertenencias localizaron las 13 bolsas de plástico translúcido, que contenían una sustancia blanquecina.
Después de informarle los derechos que la ley le confiere, detuvieron a Becker “N” por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud. Junto con los indicios asegurados, fue trasladado y presentado ante el Ministerio Público con sede en Valle de Chalco.
Esa autoridad inició la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica. Becker “N” es presunto inocente mientras no se dicte una sentencia en su contra.
La SSEM recordó que el 089 de Denuncia Anónima y el 9-1-1 funcionan las 24 horas, y que también recibe reportes en Facebook (@SS.Edomex) y en X (@SS_Edomex).