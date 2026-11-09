Joven detenido con 13 bolsas de presunta droga en Valle de Chalco

Policías de la SSEM le dieron alcance en San Miguel Xico tras una denuncia por actitud sospechosa; fue presentado ante el Ministerio Público.

Joven detenido en una ficha de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con una barra negra sobre los ojos.
  • Becker “N”, de 19 años, detenido en San Miguel Xico, Valle de Chalco, fue presentado ante el Ministerio Público.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Estado de México, 9 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un joven de 19 años al que le encontraron 13 bolsas de plástico con una sustancia de características similares a la metanfetamina, en la colonia San Miguel Xico.

Los uniformados realizaban patrullajes preventivos de la Estrategia Operativa Oriente cuando recibieron una denuncia sobre una persona con actitud sospechosa en esa colonia.

Con ese aviso, los policías hicieron un recorrido de seguridad y detectaron a un individuo que manipulaba pequeñas bolsas de plástico. Al notar la presencia de las unidades, intentó alejarse del lugar, lo que generó una “sospecha objetiva razonada”.

Los oficiales le dieron alcance y, tras identificarse, solicitaron una inspección de seguridad. Entre sus pertenencias localizaron las 13 bolsas de plástico translúcido, que contenían una sustancia blanquecina.

Después de informarle los derechos que la ley le confiere, detuvieron a Becker “N” por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud. Junto con los indicios asegurados, fue trasladado y presentado ante el Ministerio Público con sede en Valle de Chalco.

Esa autoridad inició la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica. Becker “N” es presunto inocente mientras no se dicte una sentencia en su contra.

La SSEM recordó que el 089 de Denuncia Anónima y el 9-1-1 funcionan las 24 horas, y que también recibe reportes en Facebook (@SS.Edomex) y en X (@SS_Edomex).

seguridad sucesos criminalidad

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