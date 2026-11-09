México prevé invertir 122 mil 600 mdp en 17 proyectos de agua

El Gobierno reportó al 1 de junio de 2026 la recuperación de más de 5 mil millones de metros cúbicos mediante la revisión de concesiones.

Laboratorio hidráulico: agua desciende por la rampa de un modelo de vertedor mientras visitantes observan desde una pasarela

El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 prevé 17 proyectos estratégicos con una inversión de 122 mil 600 millones de pesos, entre ellos la modernización y rehabilitación de obras existentes.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 09, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 (PNH) contempla 17 proyectos estratégicos con una inversión prevista de 122 mil 600 millones de pesos, informaron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Las dependencias proyectan cerca de 36 millones de personas beneficiadas. Los proyectos comprenden la modernización y rehabilitación de las obras existentes, además de medidas de protección contra inundaciones.

En 2024, el 56.3% de la población en México contó de manera simultánea con acceso diario a agua entubada y saneamiento básico, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A nivel nacional, el uso de agua renovable, la que se repone por el ciclo hidrológico, equivale a alrededor del 19.2% de la disponibilidad anual. Distintas regiones del centro, norte y noroeste enfrentan retos importantes: en algunas zonas se utiliza más del 40% de la disponible, y el Valle de México registra el mayor nivel de presión hídrica del país, con un índice de 128.7%.

Las dependencias señalan además una merma de la disponibilidad de agua por habitante. Como referencia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que el derecho humano al agua exige entre 50 y 100 litros por persona al día, un costo no mayor al 3% del ingreso del hogar, una distancia menor a mil metros y un tiempo de recolección inferior a 30 minutos.

Alcanzar esos estándares para toda la población, plantean, requiere acciones en acceso, calidad de los servicios y seguridad hídrica, sobre todo donde la presión es mayor.

El PNH está alineado al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad y fija como uno de sus objetivos fortalecer la gobernanza del agua. Con ese fin se formalizó la transición hacia el nuevo Registro Público Nacional del Agua, que permitirá supervisar mejor las concesiones, ordenar los títulos y recuperar volúmenes.

Al 1 de junio de 2026, el Gobierno de México reportó la recuperación de más de 5 mil millones de metros cúbicos de aguas nacionales, como resultado del ordenamiento y la revisión del régimen de concesiones.

Cerca del 76.3% del volumen concesionado se destina a la agricultura de riego. El programa establece la meta de tecnificar más de 250 mil hectáreas de riego hacia 2030, reducir pérdidas en las redes de distribución, promover el tratamiento y el reúso, y reforzar la protección de cuencas y acuíferos.

La estrategia incluye restauración ambiental. Para las dependencias, los bosques, las selvas, los humedales, los manglares y los ríos son la infraestructura natural del ciclo del agua, por lo que sanear y proteger las cuencas y recuperar los ecosistemas degradados forman parte de la seguridad hídrica.

Las dependencias presentan el programa como una visión de largo plazo para ordenar el uso del agua y fortalecer la gestión pública, con el compromiso de que el recurso llegue a quienes más lo necesitan.

Sostienen, sin embargo, que rehabilitar redes de distribución, sistemas de saneamiento, presas y acueductos solo genera beneficios duraderos si se complementa con la conservación del patrimonio natural.

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