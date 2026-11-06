Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- México construirá un sistema de indicadores para medir qué tan sustentable es su turismo. La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordaron desarrollar el Sistema Nacional de Indicadores de Sustentabilidad Turística (SNIST), una herramienta para medir, planear y evaluar la actividad en el país.

El acuerdo se tomó junto con los integrantes del Grupo de Trabajo 1 «Sostenibilidad Turística» de la Comisión Ejecutiva de Turismo, durante su Primera Sesión Ordinaria, realizada en la Sectur.

Dulce María Gatica Nava, directora general de Sustentabilidad Turística y coordinadora del grupo, presentó la propuesta. El trabajo se ordena en tres frentes: la planeación del turismo sustentable, el ordenamiento turístico del territorio y los destinos resilientes.

Gatica Nava explicó el método: «se desarrollará una ruta de trabajo que implique talleres donde se aterrizará el proceso de forma colaborativa y se alcanzarán los acuerdos requeridos para un turismo sostenible desde el territorio».

La ruta tiene dos fases. La primera va de octubre de 2026 a julio de 2027 y contempla nueve acciones. La segunda corre de agosto a diciembre de 2027 y incluye tres.

La Semarnat, que encabeza Alicia Bárcena, participó en el acuerdo como corresponsable del sistema.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, planteó el objetivo en redes sociales: «Queremos que el turismo siga creciendo, pero que lo haga de manera responsable».

El análisis del grupo incluyó la dimensión territorial del turismo, que abarca ciudades, comunidades, campo y naturaleza.