México suma 67.7 millones de viajeros internacionales a agosto

De enero a agosto de 2026 llegaron 32.7 millones de turistas internacionales y la derrama económica alcanzó 24 mil 152 millones de dólares.

Mujer en un podio con el escudo nacional y una pantalla con el texto «2026 año de Margarita Maza»

México registró 67.7 millones de viajeros internacionales de enero a agosto de 2026, 6.3% más que en 2025, según las cifras presentadas en la conferencia matutina.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- México recibió 67.7 millones de viajeros internacionales entre enero y agosto de 2026, 6.3% más respecto a 2025, cifra que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó como récord en turismo durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Los turistas internacionales fueron 32.7 millones, 3.9% más respecto a 2025.

La derrama económica por turismo alcanzó 24 mil 152 millones de dólares en el mismo periodo, 0.9% más respecto al año pasado.

“Es muy buena, la verdad”, dijo la Presidenta al revisar los números, y cerró su exposición con una frase: “Récord en turismo”.

Desde Saltillo, Coahuila, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que los récords históricos alcanzados en el último periodo no se registraban desde hace más de 20 años.

De enero a agosto de 2026, el país llegó a 8.2 millones de cruceristas, una cifra histórica que representa 13.5% más respecto al mismo periodo de 2025.

Ese segmento generó una derrama de 716 millones de dólares, 17.3% más.

Respecto al Tren Maya, la funcionaria precisó que se han transportado 65 mil 037 personas extranjeras, 1.6% más que el año anterior.

Los aeropuertos registraron 128.3 millones de pasajeros, los museos recibieron más de 7.55 millones de personas y las zonas arqueológicas, 6.20 millones.

En agosto de 2026 se cumplieron récords adicionales, entre ellos la llegada de 8 millones de viajeros internacionales, 1.3% más que en agosto de 2025.

La derrama económica del mes fue de 2 mil 409 millones de dólares, 7% más respecto al año pasado.

El gasto medio del turista que llega por vía aérea se ubicó en mil 270 dólares, 15.2% más.

Para las festividades de Día de Muertos, la Secretaría de Turismo proyecta la llegada de 1.69 millones de turistas a cuartos de hotel, lo que significa 1.2% más respecto a 2025.

Se prevé además una derrama económica en toda la cadena productiva con un incremento superior a 5%, y una ocupación hotelera que superará los registros previos, con hasta 70 u 80% en los principales destinos turísticos.

Rodríguez Zamora hizo un llamado a consultar la cartelera de Visit México, en visitmexico.com, donde están publicadas más de 200 experiencias en todo el país para disfrutar de las tradiciones de esta época del año.

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