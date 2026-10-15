México, 15 de octubre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) convocó a las personas beneficiarias de Producción para el Bienestar a corroborar sus datos, actualizar su expediente e integrar sus archivos, con el propósito de garantizar la continuidad de los apoyos directos y fortalecer a las familias productoras.

El trámite es en persona y no tiene costo.

La actualización permitirá modernizar el padrón de beneficiarios. Para ello se revisan los datos de cada persona y las características de su unidad de producción: cultivos, superficie apoyada, régimen hídrico, ciclo agrícola y tenencia de la tierra.

A esa revisión se suma la georreferencia en polígono de la parcela. La dependencia pidió a quienes reciben el apoyo que delimiten sus superficies en polígonos.

La Dirección General de Producción para el Bienestar convocó a acudir de manera personal, con los documentos correspondientes, a las ventanillas de las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas (OREF), los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER). Las fechas y las sedes las define cada entidad.

El ejercicio es exclusivo para actualizar expedientes existentes en 2026. No es una convocatoria para incorporar productores nuevos.

La secretaría, a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez, aclaró que todos los trámites son personales y gratuitos, y que ninguna persona servidora pública ni intermediario está autorizado para solicitar dinero.

La convocatoria responde a las prioridades del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: soberanía alimentaria, transparencia y justicia social en el medio rural.

Para orientación, Agricultura habilitó la Línea AGRICULTURA 079 (Centro de Contacto del Gobierno de México), el WhatsApp 55 2230 2128 y, desde el extranjero, el número +52 55 2230 2101. La información también está en el portal gob.mx.