Piden en México actualizar datos de Producción para el Bienestar

Agricultura llama a actualizar datos y expedientes de Producción para el Bienestar: trámite personal, gratuito y con georreferencia de parcelas.

Servidora pública da la mano a un beneficiario en un módulo para actualizar datos de Producción para el Bienestar

Las personas beneficiarias deben acudir con sus documentos a las ventanillas de las OREF, DDR o CADER. Foto: Agricultura

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 15 de octubre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) convocó a las personas beneficiarias de Producción para el Bienestar a corroborar sus datos, actualizar su expediente e integrar sus archivos, con el propósito de garantizar la continuidad de los apoyos directos y fortalecer a las familias productoras.

El trámite es en persona y no tiene costo.

La actualización permitirá modernizar el padrón de beneficiarios. Para ello se revisan los datos de cada persona y las características de su unidad de producción: cultivos, superficie apoyada, régimen hídrico, ciclo agrícola y tenencia de la tierra.

A esa revisión se suma la georreferencia en polígono de la parcela. La dependencia pidió a quienes reciben el apoyo que delimiten sus superficies en polígonos.

La Dirección General de Producción para el Bienestar convocó a acudir de manera personal, con los documentos correspondientes, a las ventanillas de las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas (OREF), los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER). Las fechas y las sedes las define cada entidad.

El ejercicio es exclusivo para actualizar expedientes existentes en 2026. No es una convocatoria para incorporar productores nuevos.

La secretaría, a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez, aclaró que todos los trámites son personales y gratuitos, y que ninguna persona servidora pública ni intermediario está autorizado para solicitar dinero.

La convocatoria responde a las prioridades del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: soberanía alimentaria, transparencia y justicia social en el medio rural.

Para orientación, Agricultura habilitó la Línea AGRICULTURA 079 (Centro de Contacto del Gobierno de México), el WhatsApp 55 2230 2128 y, desde el extranjero, el número +52 55 2230 2101. La información también está en el portal gob.mx.

gobierno bienestar apoyos sociales

Reciente

Granos de amaranto en una cuchara de madera junto a inflorescencias rojas de la planta, cultivo cuya producción en México superó las 7 mil toneladas en 2025.
México

Día Nacional del Amaranto: México superó 7 mil toneladas en 2025

Puebla, con más de 4,080 toneladas, y Tlaxcala, con más de 2,292, fueron los principales estados productores del cultivo, según cifras de la DGSIAP.

Personas galardonadas sostienen sus diplomas en el escenario del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2026
México

Artesana de Guerrero gana Galardón Presidencial de Arte Popular

La LI edición del concurso otorgó 123 premios y cinco reconocimientos a la trayectoria artesanal entre 712 obras de 22 entidades.

Tres mujeres con chales negros, en fotografía en blanco y negro, alusiva al concurso de plañideras de San Juan del Río
San Juan del Río

Concurso de Plañideras ofrece 24 mil pesos en San Juan del Río

El certamen será el 30 de octubre a las 20:00 horas en el Jardín Independencia, como parte del vigésimo Festival de Día de Muertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum en el podio de la conferencia matutina, con reporteros de frente levantando la mano y una pantalla con la leyenda “2026 año de Margarita Maza”.
México

México aportó 60% de la baja de pobreza en la región: Sheinbaum

La presidenta recordó que México fue el séptimo país de la OCDE con mayor crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año.