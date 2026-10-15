México aportó 60% de la baja de pobreza en la región: Sheinbaum

La presidenta recordó que México fue el séptimo país de la OCDE con mayor crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año.

La presidenta Claudia Sheinbaum en el podio de la conferencia matutina, con reporteros de frente levantando la mano y una pantalla con la leyenda “2026 año de Margarita Maza”.
  • Sheinbaum afirmó que México aportó en 2024 el 60% de la reducción de la pobreza en la región, según datos de la CEPAL.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, de acuerdo con datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México aportó en 2024 el 60% de la reducción de la población en situación de pobreza en toda la región, y lo presentó como muestra de que el país crece con distribución de la riqueza.

“Hay crecimiento, pero, muy importante, hay distribución de la riqueza. El crecimiento sin distribución de la riqueza no necesariamente beneficia a la población”, dijo en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Sheinbaum sostuvo que el aumento salarial y los Programas de Bienestar permiten una mayor distribución y una reducción de la pobreza, y aseguró que el país está en mucho mejores condiciones que muchos de los integrantes de la organización a la que pertenece desde los años noventa, en la que, dijo, están prácticamente todos los países desarrollados.

Destacó que ese resultado es posible gracias al modelo del Humanismo Mexicano y a la Economía Moral, que busca la Prosperidad Compartida para todas y todos los mexicanos.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que durante el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) resaltó que México se ubicó como el séptimo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año, por encima del promedio del organismo.

Lo atribuyó a acciones como el acuerdo con gasolineros para mantener el precio de los combustibles, la construcción de vivienda y de infraestructura.

“¿Y por qué está creciendo México? Hay dos elementos muy importantes”, planteó, ambos ligados a la construcción. El primero es la vivienda, en particular la pública y el programa Vivienda para el Bienestar, que, según dijo, también ha ayudado a la construcción de vivienda privada. El segundo es la construcción en general: carreteras, puertos, “algo de aeropuertos” y ferrocarriles.

“Decidimos hacer un programa muy ambicioso de infraestructura, y eso nos está ayudando al crecimiento económico”, agregó.

Señaló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad industrial aumentó 0.6% mensual en agosto, mientras que de agosto de 2025 a agosto de 2026 creció 3.6%.

El Plan México y el impulso a la infraestructura, dijo, le están ayudando “de manera importante” a continuar con el aumento salarial y los Programas de Bienestar. “Por eso mi optimismo, de que vamos bien”, concluyó.

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