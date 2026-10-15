Concurso de Plañideras ofrece 24 mil pesos en San Juan del Río

El certamen será el 30 de octubre a las 20:00 horas en el Jardín Independencia, como parte del vigésimo Festival de Día de Muertos.

Tres mujeres con chales negros, en fotografía en blanco y negro, alusiva al concurso de plañideras de San Juan del Río
  • El Concurso Nacional de Plañideras se realizará el 30 de octubre en el Jardín Independencia de San Juan del Río.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 15, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- Las mujeres de 18 años en adelante, de cualquier parte del país, tienen hasta el 28 de octubre para inscribirse al Concurso Nacional de Plañideras, que el 30 de octubre repartirá 24 mil pesos entre los tres primeros lugares.

El certamen comenzará a las 20:00 horas en el Jardín Independencia, en el Centro de San Juan del Río, como parte del vigésimo Festival de Día de Muertos.

El primer lugar recibirá 12 mil pesos; el segundo, ocho mil, y el tercero, cuatro mil. Las tres ganadoras se llevarán además un diploma de honor.

Las plañideras fueron mujeres ligadas a la tradición funeraria que expresaban el duelo en público con llanto y lamentos.

En el Concurso Nacional de Plañideras, las participantes interpretarán el dolor de personajes que se les asignen. Deberán mostrar capacidad expresiva, creatividad e improvisación, y conectar con el público.

El registro puede hacerse por correo electrónico, en concursoplanideras@gmail.com, o en las oficinas de la Dirección de Turismo Municipal, en el Portal del Diezmo. Cierra el 28 de octubre.

Se solicita nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, número de WhatsApp y copia de la identificación oficial por ambos lados.

Las bases pueden consultarse en los canales oficiales del municipio y de la Dirección de Turismo.

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