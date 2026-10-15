San Juan del Río retira troncos para mejorar su imagen urbana

La campaña de mejoramiento de imagen urbana continuará en otras zonas donde se cortaron árboles que representaban riesgo para peatones y vehículos.

Trabajador municipal con pala junto a camioneta cargada de tocones y adoquines apilados en Avenida Juárez, San Juan del Río
  • Personal de Obras Públicas retiró el tronco de un árbol que ya había concluido su ciclo de vida en Avenida Juárez.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El gobierno municipal arrancó una campaña de mejoramiento de imagen urbana que consiste en retirar de calles y avenidas los troncos de árboles cortados.

Esos árboles habían concluido su ciclo de vida. El área correspondiente los cortó para evitar un accidente, y los troncos quedaron en las calles hasta que el gobierno municipal ordenó retirarlos.

Sobre Avenida Juárez, personal de Obras Públicas retiró el tronco de un árbol que ya había concluido su ciclo de vida y que daba mala imagen a la avenida, en la zona centro de San Juan del Río.

El trabajo tenía dos propósitos: reparar el adoquín de la vialidad y mejorar la imagen de la zona urbana. Lo explicó uno de los trabajadores que atendían la instrucción municipal de retirar los restos y que se encargaban de las obras de reparación del sitio.

La acción no se limitará a esa avenida. Se realizará en distintas zonas donde fueron cortados árboles que ya representaban un riesgo para los peatones y los vehículos.

En esos puntos, los árboles también daban mal aspecto a la zona colonial de San Juan del Río.

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