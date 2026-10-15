San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El gobierno municipal arrancó una campaña de mejoramiento de imagen urbana que consiste en retirar de calles y avenidas los troncos de árboles cortados.
Esos árboles habían concluido su ciclo de vida. El área correspondiente los cortó para evitar un accidente, y los troncos quedaron en las calles hasta que el gobierno municipal ordenó retirarlos.
Sobre Avenida Juárez, personal de Obras Públicas retiró el tronco de un árbol que ya había concluido su ciclo de vida y que daba mala imagen a la avenida, en la zona centro de San Juan del Río.
El trabajo tenía dos propósitos: reparar el adoquín de la vialidad y mejorar la imagen de la zona urbana. Lo explicó uno de los trabajadores que atendían la instrucción municipal de retirar los restos y que se encargaban de las obras de reparación del sitio.
La acción no se limitará a esa avenida. Se realizará en distintas zonas donde fueron cortados árboles que ya representaban un riesgo para los peatones y los vehículos.
En esos puntos, los árboles también daban mal aspecto a la zona colonial de San Juan del Río.