San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- Servicios Públicos Municipales retira árboles solo cuando existe un permiso de Ecología o una solicitud por escrito de Protección Civil que señale un riesgo, informó el secretario del ramo, Ernesto Mora Rico.
La primera vía depende del área de Ecología, que es la que determina si el árbol está enfermo o hueco. Servicios Públicos no decide por su cuenta si un ejemplar se retira.
La segunda vía es la solicitud por escrito de Protección Civil. El documento debe indicar que existe un riesgo; sin ese señalamiento, no procede por esta vía.
Mora Rico explicó que las solicitudes de delegados y presidentes de colonos llegan ya con el permiso actualizado de Ecología. En la práctica, quien represente a una colonia debe gestionar primero ese permiso y después pedir el retiro a la dependencia.
El secretario aclaró que Servicios Públicos retira solo los árboles que cuenten con alguno de esos dos respaldos.
En la temporada de lluvias, la dependencia se mantiene atenta, junto con delegados y presidentes de colonos, por si se presenta la caída de un árbol o de un circuito de alumbrado público.
Mora Rico indicó que, por las lluvias diarias, la poda aumentó entre 40 y 50%.