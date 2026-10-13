Retiro de árboles en San Juan del Río exige permiso de Ecología

Ecología determina si un árbol está enfermo o hueco; Protección Civil puede pedir su retiro por escrito cuando existe riesgo.

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río, con chaleco verde

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales, explicó que el retiro de árboles requiere permiso de Ecología.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- Servicios Públicos Municipales retira árboles solo cuando existe un permiso de Ecología o una solicitud por escrito de Protección Civil que señale un riesgo, informó el secretario del ramo, Ernesto Mora Rico.

La primera vía depende del área de Ecología, que es la que determina si el árbol está enfermo o hueco. Servicios Públicos no decide por su cuenta si un ejemplar se retira.

La segunda vía es la solicitud por escrito de Protección Civil. El documento debe indicar que existe un riesgo; sin ese señalamiento, no procede por esta vía.

Mora Rico explicó que las solicitudes de delegados y presidentes de colonos llegan ya con el permiso actualizado de Ecología. En la práctica, quien represente a una colonia debe gestionar primero ese permiso y después pedir el retiro a la dependencia.

El secretario aclaró que Servicios Públicos retira solo los árboles que cuenten con alguno de esos dos respaldos.

En la temporada de lluvias, la dependencia se mantiene atenta, junto con delegados y presidentes de colonos, por si se presenta la caída de un árbol o de un circuito de alumbrado público.

Mora Rico indicó que, por las lluvias diarias, la poda aumentó entre 40 y 50%.

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