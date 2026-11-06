Detienen en Florida a Thomas Markle, padre de Meghan Markle

Agentes federales lo pusieron bajo custodia cerca de Tampa por cargos vinculados con material de abuso sexual infantil, según fuentes familiarizadas con el caso.

Hombre canoso con barba y camisa polo negra, al aire libre, junto a árboles y una reja blanca
  • Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido en Florida y goza de la presunción de inocencia.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
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Tampa, Estados Unidos, 6 de noviembre de 2026.- Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue detenido por agentes federales en Florida, bajo cargos relacionados con la posesión de material de abuso sexual infantil, según informaron personas familiarizadas con el asunto.

Las fuentes, que no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre la investigación, confirmaron la detención bajo condición de anonimato. Markle fue puesto bajo custodia cerca de Tampa. Los cargos son una imputación, no una sentencia: rige la presunción de inocencia mientras no haya resolución judicial.

Meghan declaró recientemente sentirse “profundamente angustiada” ante las acusaciones de que se había hallado una colección de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua residencia de su padre. Reveló además que en 2018 se envió a la policía de Londres una carta con “acusaciones inquietantes” sobre él.

Meghan, ciudadana estadounidense que protagonizó la serie dramática “Suits”, se casó con Harry en el Castillo de Windsor en 2018. La pareja tiene dos hijos: el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Markle, director de iluminación y fotografía de televisión ya jubilado, no asistió a la boda, lo que dio lugar a una amplia cobertura en medios británicos sobre el distanciamiento entre ambos. Meghan afirmó que decidió alejarse de él para proteger a sus hijos.

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