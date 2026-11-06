Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- Juan “N” fue sentenciado a 49 años, 10 meses y 15 días de prisión por homicidio calificado y robo cometidos el 3 de noviembre de 2023 en la colonia San Andrés Tomatlán, alcaldía Iztapalapa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) acreditó su responsabilidad como coautor de ambos delitos.

De acuerdo con la investigación, las dos víctimas acudieron al lugar para comprar un vehículo, operación que habían acordado antes por teléfono. Al llegar fueron interceptadas por cuatro hombres, entre ellos Juan “N”, quien amenazó con un arma de fuego a una de ellas, mientras otro de los participantes apuntaba a su acompañante. Entre los cuatro les quitaron sus pertenencias.

Cuando los agresores se retiraban, una de las víctimas les exigió que le devolvieran su cartera y sus documentos. Uno de los hombres ordenó que le dispararan y otro accionó un arma de fuego contra él, lo que le causó la muerte.

Juan “N” fue detenido y vinculado a proceso el 8 de noviembre de 2023. Para sustentar el caso, la Fiscalía recabó el testimonio del sobreviviente y de una testigo presencial, además de declaraciones de agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La investigación incluyó también dictámenes periciales en criminalística de campo, medicina forense, fotografía, química, análisis de video, psicología y balística.

La pena se determinó el 27 de octubre de 2026. Además de la prisión, se le impuso una multa de 16 mil 287 pesos y se ordenó pagar un millón 37 mil 200 pesos como indemnización por la muerte de la víctima y 12 mil 446 pesos por gastos funerarios.

También se dispuso el pago de 38 mil 742 pesos para terapias psicológicas de una víctima indirecta menor de edad y de 41 mil 678 pesos para la esposa del fallecido, reconocida igualmente como víctima indirecta, así como la devolución de los objetos robados.

La autoridad judicial negó sustituir la pena de prisión por otra medida y ordenó suspender los derechos políticos del sentenciado mientras cumpla su condena.