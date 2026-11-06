Más de mil niños de 28 estados irán al Zócalo de la CDMX

La secretaria de Cultura informó que Voces vivas tendrá coro y orquesta monumental, 17 lenguas indígenas y transmisión de Canal 22 desde las 18:30 horas.

Claudia Sheinbaum Pardo en el podio de la conferencia matutina, con periodistas de frente levantando la mano
  • La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en la conferencia matutina la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026, el 7 de noviembre en el Zócalo, y Original, del 12 al 15 en Los Pinos.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- Más de mil niñas y niños de 181 municipios de 28 estados fueron convocados a la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego, que se realizará el 7 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México, informó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Los participantes provienen de las Casas de Canto Cuicallis, de los Semilleros Creativos y de los Coros infantiles michoacanos, creados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La puesta en escena contará con un coro y una orquesta monumental.

Estarán presentes 17 lenguas indígenas: chichimeco jonaz, chontal de Oaxaca, maya, mazahua, mixteco, náayeri, náhuatl, otomí, p’urhépecha, rarámuri, tének, tepehuano del sur, tlapaneco, totonaco, tsotsil, wixárika y zapoteco.

Canal 22 transmitirá el evento desde las 18:30 horas, anunció Curiel de Icaza.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó, en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, que Voces vivas reconoce el legado de los pueblos originarios a través de las niñas y los niños, y que Original permite que las artesanas y los artesanos vivan dignamente de su trabajo.

Sobre ambos encuentros, dijo: “Tanto Original como Voces vivas tienen el objetivo de reconocer, de dignificar, de estar orgullosos, de promover tanto para las niñas y los niños y las y los artesanos, como para México entero y el mundo, de lo que significa la grandeza cultural de México y el orgullo y dignidad que debe ser para cualquier mexicana y mexicano. Porque esa riqueza cultural no existe en ningún lugar del mundo y es un orgullo para todas y para todos”.

Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario se desarrollará en el Complejo Cultural Los Pinos del 12 al 15 de noviembre, de 10:30 a 20:30 horas y con entrada libre, precisó la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.

Participarán 580 artesanos y artesanas, se exhibirán alrededor de 174 mil piezas y el encuentro tendrá un impacto en 12 mil 535 personas artesanas al finalizar el año, detalló.

Junto a maestras y maestros artesanos mexicanos habrá presencia de Canadá, China, Chile, Colombia, Ghana, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. El 12 de noviembre se realizará el Festival Música Original.

En dos años, las horas de capacitación aumentaron 72% y las sesiones 100%, destacó Núñez Bespalova, y se elaboró una guía práctica de colaboraciones éticas para los artesanos.

Entre las novedades, la subsecretaria mencionó un Programa de Profesionales, para construir modelos de colaboración justos y dignos, y Original LAB, un espacio de experimentación, colaboración e investigación que impulsa el fortalecimiento del arte tradicional mexicano.

También se creó la línea Taller Original, de venta exclusiva en Fonart: un sello que establece un modelo que reconoce al artesano con un bono especial.

Las actividades dirigidas a las infancias en Original aumentaron 127% este año. En 2025 se crearon los Talleres Nanas y Tatas, para adultos mayores; Escuincles, para niños de 6 a 13 años, y El Nido, de 0 a 5 años.

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