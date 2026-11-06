Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- Más de mil niñas y niños de 181 municipios de 28 estados fueron convocados a la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego, que se realizará el 7 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México, informó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Los participantes provienen de las Casas de Canto Cuicallis, de los Semilleros Creativos y de los Coros infantiles michoacanos, creados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La puesta en escena contará con un coro y una orquesta monumental.

Estarán presentes 17 lenguas indígenas: chichimeco jonaz, chontal de Oaxaca, maya, mazahua, mixteco, náayeri, náhuatl, otomí, p’urhépecha, rarámuri, tének, tepehuano del sur, tlapaneco, totonaco, tsotsil, wixárika y zapoteco.

Canal 22 transmitirá el evento desde las 18:30 horas, anunció Curiel de Icaza.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó, en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, que Voces vivas reconoce el legado de los pueblos originarios a través de las niñas y los niños, y que Original permite que las artesanas y los artesanos vivan dignamente de su trabajo.

Sobre ambos encuentros, dijo: “Tanto Original como Voces vivas tienen el objetivo de reconocer, de dignificar, de estar orgullosos, de promover tanto para las niñas y los niños y las y los artesanos, como para México entero y el mundo, de lo que significa la grandeza cultural de México y el orgullo y dignidad que debe ser para cualquier mexicana y mexicano. Porque esa riqueza cultural no existe en ningún lugar del mundo y es un orgullo para todas y para todos”.

Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario se desarrollará en el Complejo Cultural Los Pinos del 12 al 15 de noviembre, de 10:30 a 20:30 horas y con entrada libre, precisó la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.

Participarán 580 artesanos y artesanas, se exhibirán alrededor de 174 mil piezas y el encuentro tendrá un impacto en 12 mil 535 personas artesanas al finalizar el año, detalló.

Junto a maestras y maestros artesanos mexicanos habrá presencia de Canadá, China, Chile, Colombia, Ghana, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. El 12 de noviembre se realizará el Festival Música Original.

En dos años, las horas de capacitación aumentaron 72% y las sesiones 100%, destacó Núñez Bespalova, y se elaboró una guía práctica de colaboraciones éticas para los artesanos.

Entre las novedades, la subsecretaria mencionó un Programa de Profesionales, para construir modelos de colaboración justos y dignos, y Original LAB, un espacio de experimentación, colaboración e investigación que impulsa el fortalecimiento del arte tradicional mexicano.

También se creó la línea Taller Original, de venta exclusiva en Fonart: un sello que establece un modelo que reconoce al artesano con un bono especial.

Las actividades dirigidas a las infancias en Original aumentaron 127% este año. En 2025 se crearon los Talleres Nanas y Tatas, para adultos mayores; Escuincles, para niños de 6 a 13 años, y El Nido, de 0 a 5 años.