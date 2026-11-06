Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- El Gobierno Estatal tendrá el próximo martes 10 de noviembre una reunión con un grupo de ambientalistas que ha manifestado inquietudes y preocupaciones por el proyecto del tren México-Querétaro, y en la que también participarán autoridades federales para atender temas específicos relacionados con la obra.

El Secretario de Gobierno Estatal, Eric Gudiño Torres, confirmó la cita y precisó que será en la dependencia a su cargo.

“El día de la siguiente semana tendremos una reunión, por ejemplo, con un grupo de ambientalistas que está viendo el tema del tren. Estaremos el próximo martes en la Secretaría de Gobierno, donde estamos citando también autoridades federales para ver temas específicos de ellos”, señaló.

La intención, explicó, es mantener abiertos los canales de comunicación con los distintos grupos ciudadanos y escuchar sus planteamientos para buscar alternativas de atención.

Gudiño Torres garantizó que la administración estatal ya mantiene comunicación con quienes se acercan a expresar sus inquietudes y que está abierta al diálogo sobre los proyectos de infraestructura.