Expo Automotriz en San Juan del Río reunirá 20 agencias

La muestra funcionará de 11:00 a 20:00 horas el 7 y 8 de noviembre, con autos nuevos y seminuevos expuestos hasta las 18:00 horas.

Representante de la Canaco Servytur habla por micrófono en la presentación de la Expo Automotriz

La Canaco Servytur San Juan del Río presentó la Expo Automotriz y Feria del Comercio, con 20 agencias y 50 expositores el 7 y 8 de noviembre.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 06, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de noviembre de 2026.- La Expo Automotriz y Feria del Comercio reunirá a 20 agencias automotrices y 50 expositores el 7 y 8 de noviembre en el Jardín Independencia, de 11:00 a 20:00 horas. La Canaco Servytur San Juan del Río organiza la muestra con la intención de que la compra de vehículos se quede en el municipio y no se traslade a Querétaro.

La presidenta de la cámara, Rocío Hernández Romero, explicó que las agencias exhibirán autos nuevos y seminuevos, y que los asistentes podrán revisar modelos, financiamientos e intercambios de unidades. Los vehículos permanecerán expuestos hasta las 18:00 horas, por la luz de día.

Entre las marcas participantes están Kia, Toyota, Renault, MG, Tesla, Hyundai, Jeep y Ram. Algunas agencias llegan desde Querétaro con el propósito de medir el mercado y valorar su instalación en San Juan del Río, un esquema que ya funcionó con Toyota, que se instaló en el municipio.

Javier, promotor del consumo local, señaló que es frecuente que los compradores vean un vehículo en San Juan del Río y cierren la compra en la ciudad de Querétaro, de modo que el dinero se mueve fuera del municipio. A su juicio, la exposición da visibilidad a las agencias locales, que son bastantes.

La cámara considera mercado potencial a Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Amealco, así como a municipios del Estado de México e Hidalgo.

Hernández Romero planteó que la expo es complemento del Buen Fin y no competencia. La feria no tendrá electrónica ni electrodomésticos, categorías que la cámara asocia a ese programa, y en cambio reunirá regalos navideños. Las agencias, dijo, no registran alta afluencia durante el Buen Fin, por lo que esta muestra les da una difusión distinta.

Entre los 50 expositores hay ropa para dama y caballero, accesorios y joyería, maquillaje y productos de belleza, ropa deportiva, velas y artículos decorativos, juegos didácticos, plantas, bolsas, carteras y perfumes. La cámara los presenta como una activación de marca: los emprendedores y comerciantes dan a conocer su negocio y después los clientes los buscan en su local o en su página, si no tienen tienda física.

El montaje comenzará entre las cinco y las seis de la mañana y, por la exhibición de vehículos, se cerrarán algunas calles. La dirigente pidió paciencia a los automovilistas.

El torneo de golf es la otra actividad de cierre de año de la cámara. Hernández Romero dijo que, tras un inicio de año complicado, el gremio confía en un cierre que permita recuperarse.

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