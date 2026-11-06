Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronostica lluvias puntuales fuertes en el norte de Querétaro, con acumulados de 25 a 50 milímetros, entre las 06:00 horas de este 6 de noviembre y las 06:00 horas del 7 de noviembre.
Esas lluvias llegarán con descargas eléctricas y posible granizo.
El cielo estará de medio nublado a nublado en toda la entidad. La mañana será fría a fresca en la mayor parte del estado; la tarde, cálida, y templada en las zonas altas.
Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el SMN estima una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 28. En las últimas 24 horas no se registró precipitación en la capital.
El viento será variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. El SMN advierte que esas rachas pueden derribar árboles y anuncios.
Las lluvias pueden provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
El aviso incluye bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
Los registros por estación incluidos en el reporte del SMN muestran el contraste del estado: máximas de 36.0 grados en Jalpan y Peñamiller frente a 24.0 en San Ildefonso, y mínimas de 8.0 en San Ildefonso y El Batán frente a 20.0 en Jalpan.
En el mapa nacional, el SMN prevé lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte y noreste de Hidalgo, el norte de Puebla, el este de San Luis Potosí, el este de Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz.
Para Guanajuato, el Estado de México y la Ciudad de México prevé chubascos, y para el norte y noreste del país, descenso de la temperatura.