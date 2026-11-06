Prevén lluvias fuertes de hasta 50 mm en el norte de Querétaro

La capital tendrá mínima de 13 y máxima de 28 grados, sin precipitación en las últimas 24 horas, de acuerdo con el SMN.

Cielo azul con nubes cúmulo grises y blancas y vetas de nubes altas
  • El SMN prevé lluvias de 25 a 50 milímetros en el norte de Querétaro, con descargas eléctricas y posible granizo, hasta las 06:00 horas del 7 de noviembre.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 06, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronostica lluvias puntuales fuertes en el norte de Querétaro, con acumulados de 25 a 50 milímetros, entre las 06:00 horas de este 6 de noviembre y las 06:00 horas del 7 de noviembre.

Esas lluvias llegarán con descargas eléctricas y posible granizo.

El cielo estará de medio nublado a nublado en toda la entidad. La mañana será fría a fresca en la mayor parte del estado; la tarde, cálida, y templada en las zonas altas.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el SMN estima una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 28. En las últimas 24 horas no se registró precipitación en la capital.

El viento será variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. El SMN advierte que esas rachas pueden derribar árboles y anuncios.

Las lluvias pueden provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El aviso incluye bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Los registros por estación incluidos en el reporte del SMN muestran el contraste del estado: máximas de 36.0 grados en Jalpan y Peñamiller frente a 24.0 en San Ildefonso, y mínimas de 8.0 en San Ildefonso y El Batán frente a 20.0 en Jalpan.

En el mapa nacional, el SMN prevé lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte y noreste de Hidalgo, el norte de Puebla, el este de San Luis Potosí, el este de Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Para Guanajuato, el Estado de México y la Ciudad de México prevé chubascos, y para el norte y noreste del país, descenso de la temperatura.

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