Abren en la Alameda exposición fotográfica de medio ambiente

La muestra “Una economía entrelazada con la naturaleza” exhibe en la Galería Perimetral imágenes ciudadanas de aves, insectos, reptiles, mamíferos y vegetación nativa.

Funcionarios e invitados posan junto al panel “Una economía entrelazada con la Naturaleza” en la Alameda Hidalgo de Querétaro

Funcionarios e invitados, junto al panel que da nombre a la exposición, en la Alameda Hidalgo.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- La Galería Perimetral de la Alameda Hidalgo exhibe hasta el 30 de noviembre 92 fotografías de aves, insectos, reptiles, mamíferos y vegetación nativa de la capital. La exposición fotográfica “Una economía entrelazada con la naturaleza” fue inaugurada por el Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU) y el Grupo Ecológico Sierra Gorda.

La secretaria del Medio Ambiente, Lupita Espinosa de los Reyes, explicó que las imágenes forman parte del concurso “El medio ambiente a través de tu mirada”, organizado por el Municipio. En él, la ciudadanía retrató el patrimonio natural queretano y la riqueza de su flora y fauna, con el propósito de generar conciencia sobre su valor ecológico y las amenazas que enfrenta, como la contaminación.

Sobre el sentido de la muestra, la funcionaria expresó: “La intención del Municipio de Querétaro es que la gente sepa cuál es la riqueza natural que existe en nuestro municipio, que es vasta, pero lo más importante, lo que queríamos mostrar es cómo la gente o cómo la ciudadanía ve las acciones ambientales que estamos llevando a cabo. Se dé cuenta de que existen cosas que probablemente están cerca de sus casas, cerca de sus trabajos; no las conocen. Y esa es nuestra intención, que la gente se acerque a lo que todos los días estamos construyendo. Y también la intención es ver cómo la ciudadanía está viendo esa naturaleza y esas acciones de cuidado al medio ambiente”.

La exposición incluye también imágenes sobre reciclaje, movilidad alternativa, separación de residuos y las consecuencias de las decisiones humanas en el medio ambiente. Con ellas, la muestra invita a reflexionar sobre cómo las acciones cotidianas influyen en la conservación de los recursos naturales y en el equilibrio de los ecosistemas. Espinosa de los Reyes destacó la importancia de estos espacios de expresión visual, que buscan despertar el interés por la naturaleza y resaltar la necesidad de proteger la biodiversidad y promover prácticas responsables en la capital.

El subsecretario del Medio Ambiente de la SEDESU, Ricardo Javier Torres Hernández, indicó que la muestra permite conocer parte del patrimonio natural de las y los queretanos, así como la importancia de cuidarlo y preservarlo. Agregó que es necesario conocer y valorar la flora y fauna del estado para contribuir a la protección de su biodiversidad.

Martha Isabel “Pati” Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, explicó que las fotografías reflejan el trabajo realizado durante los últimos 40 años en materia de sostenibilidad y economía circular en Querétaro. Entre sus resultados destacó la preservación de las 368 mil hectáreas de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, la consolidación de microempresas turísticas y el manejo integral de recursos para el reciclaje orgánico.

queretaro arte y cultura economia

Reciente

Felifer Macías y Mariano Palacios Alcocer se estrechan la mano en el escenario; Palacios sostiene un reconocimiento de cristal mientras otras personas aplauden.
Querétaro

Felifer Macías rinde homenaje a Mariano Palacios en Querétaro

Macías agradeció a las generaciones que construyeron el Querétaro actual y subrayó la importancia de que la política se apoye en la ciencia.

Funcionario de la FGE Michoacán conversa con una mujer de rostro pixelado en el terreno de la restitución, en Morelia
México

FGE logra restituir terreno en Morelia a víctima de despojo

El 2 de febrero, dos personas que vivían en el inmueble se negaron a desalojarlo, por lo que se presentó una denuncia.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, de traje azul y corbata roja, observa fotografías en una pared naranja
México

SEP descarta sanciones por celulares en escuelas de México

Mario Delgado indicó que la medida, vigente desde el 3 de noviembre, incluye un decálogo y mecanismos de resguardo de los celulares.

Armas, cartuchos, cargadores y radios asegurados en Silao sobre mantas de la FSPE, el GTR y el Ejército Mexicano
Querétaro

Detienen a Carlos “N” en Silao y aseguran dos armas de fuego

Tras una alerta ciudadana, el detenido en Bajío de Bonilla y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.