Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- La Galería Perimetral de la Alameda Hidalgo exhibe hasta el 30 de noviembre 92 fotografías de aves, insectos, reptiles, mamíferos y vegetación nativa de la capital. La exposición fotográfica “Una economía entrelazada con la naturaleza” fue inaugurada por el Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU) y el Grupo Ecológico Sierra Gorda.

La secretaria del Medio Ambiente, Lupita Espinosa de los Reyes, explicó que las imágenes forman parte del concurso “El medio ambiente a través de tu mirada”, organizado por el Municipio. En él, la ciudadanía retrató el patrimonio natural queretano y la riqueza de su flora y fauna, con el propósito de generar conciencia sobre su valor ecológico y las amenazas que enfrenta, como la contaminación.

Sobre el sentido de la muestra, la funcionaria expresó: “La intención del Municipio de Querétaro es que la gente sepa cuál es la riqueza natural que existe en nuestro municipio, que es vasta, pero lo más importante, lo que queríamos mostrar es cómo la gente o cómo la ciudadanía ve las acciones ambientales que estamos llevando a cabo. Se dé cuenta de que existen cosas que probablemente están cerca de sus casas, cerca de sus trabajos; no las conocen. Y esa es nuestra intención, que la gente se acerque a lo que todos los días estamos construyendo. Y también la intención es ver cómo la ciudadanía está viendo esa naturaleza y esas acciones de cuidado al medio ambiente”.

La exposición incluye también imágenes sobre reciclaje, movilidad alternativa, separación de residuos y las consecuencias de las decisiones humanas en el medio ambiente. Con ellas, la muestra invita a reflexionar sobre cómo las acciones cotidianas influyen en la conservación de los recursos naturales y en el equilibrio de los ecosistemas. Espinosa de los Reyes destacó la importancia de estos espacios de expresión visual, que buscan despertar el interés por la naturaleza y resaltar la necesidad de proteger la biodiversidad y promover prácticas responsables en la capital.

El subsecretario del Medio Ambiente de la SEDESU, Ricardo Javier Torres Hernández, indicó que la muestra permite conocer parte del patrimonio natural de las y los queretanos, así como la importancia de cuidarlo y preservarlo. Agregó que es necesario conocer y valorar la flora y fauna del estado para contribuir a la protección de su biodiversidad.

Martha Isabel “Pati” Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, explicó que las fotografías reflejan el trabajo realizado durante los últimos 40 años en materia de sostenibilidad y economía circular en Querétaro. Entre sus resultados destacó la preservación de las 368 mil hectáreas de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, la consolidación de microempresas turísticas y el manejo integral de recursos para el reciclaje orgánico.