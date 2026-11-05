Silao, Guanajuato, 5 de noviembre de 2026.- Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a Carlos “N”, de 28 años, en la comunidad Bajío de Bonilla, municipio de Silao, y aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y radios de comunicación, informó la corporación.

La detención derivó de una alerta ciudadana sobre un hombre que aparentemente portaba un arma.

Tras el aviso, la corporación desplegó un operativo de búsqueda.

Los elementos localizaron a Carlos “N” e intervinieron conforme a los protocolos.

En la intervención se aseguraron un arma larga calibre .223, un arma corta calibre 9 mm, 19 cartuchos útiles, dos cargadores y dos radios de comunicación.

El detenido y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones.

La corporación informó que la denuncia anónima y confidencial puede hacerse al 089.