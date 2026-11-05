Detienen a Carlos “N” en Silao y aseguran dos armas de fuego

Tras una alerta ciudadana, el detenido en Bajío de Bonilla y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Armas, cartuchos, cargadores y radios asegurados en Silao sobre mantas de la FSPE, el GTR y el Ejército Mexicano

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron un arma larga calibre .223, un arma corta calibre 9 mm, 19 cartuchos útiles, dos cargadores y dos radios de comunicación.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 05, 2026
Mariana Torres García

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Silao, Guanajuato, 5 de noviembre de 2026.- Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a Carlos “N”, de 28 años, en la comunidad Bajío de Bonilla, municipio de Silao, y aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y radios de comunicación, informó la corporación.

La detención derivó de una alerta ciudadana sobre un hombre que aparentemente portaba un arma.

Tras el aviso, la corporación desplegó un operativo de búsqueda.

Los elementos localizaron a Carlos “N” e intervinieron conforme a los protocolos.

En la intervención se aseguraron un arma larga calibre .223, un arma corta calibre 9 mm, 19 cartuchos útiles, dos cargadores y dos radios de comunicación.

El detenido y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones.

La corporación informó que la denuncia anónima y confidencial puede hacerse al 089.

seguridad sucesos criminalidad guanajuato

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