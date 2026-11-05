Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por el delito de lesiones dolosas en la colonia Centro, luego de un reporte recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1.
En la avenida Zaragoza, los oficiales se entrevistaron con el reportante, quien les refirió que conducía su vehículo cuando tuvo un altercado con un hombre que cruzaba a pie.
Tras intercambiar palabras, relató, el peatón dañó su automóvil con una roca y lo agredió físicamente.
Con la información recabada y el señalamiento directo del afectado, los oficiales localizaron al presunto responsable, quien fue detenido luego de que se le dieran a conocer sus derechos constitucionales.
Quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación legal por el delito de lesiones dolosas.