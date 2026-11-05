Detienen a hombre por lesiones dolosas en el Centro de Querétaro

Automovilista refirió agresión y daños a su auto con una roca; el presunto responsable quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Policía municipal de espaldas sujeta del brazo a un hombre detenido por lesiones dolosas, con el rostro difuminado, junto a una patrulla en Querétaro

Oficiales de la SSPMQ detuvieron al hombre tras un reporte al 9-1-1 y el señalamiento directo del afectado. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por el delito de lesiones dolosas en la colonia Centro, luego de un reporte recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1.

En la avenida Zaragoza, los oficiales se entrevistaron con el reportante, quien les refirió que conducía su vehículo cuando tuvo un altercado con un hombre que cruzaba a pie.

Tras intercambiar palabras, relató, el peatón dañó su automóvil con una roca y lo agredió físicamente.

Con la información recabada y el señalamiento directo del afectado, los oficiales localizaron al presunto responsable, quien fue detenido luego de que se le dieran a conocer sus derechos constitucionales.

Quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación legal por el delito de lesiones dolosas.

seguridad sucesos criminalidad

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