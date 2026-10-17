Querétaro, 17 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a dos hombres por el delito de lesiones dolosas en la colonia Las Américas, a partir de un reporte canalizado desde el Centro de Atención de Emergencias (CAE) 9-1-1.
La alerta advertía de una supuesta riña familiar en un domicilio ubicado entre las calles Hermenegildo J. Aldama y Cerro del Pathe. Los oficiales se trasladaron a la zona y ahí hicieron contacto con la persona reportante.
Con el señalamiento directo de esa persona y su manifestación de proceder legalmente, los dos hombres fueron asegurados por los elementos policiales.
Después, los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), autoridad encargada de determinar su situación jurídica.
La SSPMQ no detalló en su comunicado más datos sobre el hecho.