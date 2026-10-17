Detienen a dos hombres por lesiones dolosas en Las Américass

Policías de la SSPMQ los aseguraron tras el señalamiento de la persona reportante. La Fiscalía General del Estado determinará su situación jurídica.

Una policía municipal sujeta a dos hombres de espaldas a una patrulla, con los rostros difuminados.

Los dos hombres fueron trasladados a la FGEQ, que determinará su situación jurídica. Se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

Foto: SSPMQ
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a dos hombres por el delito de lesiones dolosas en la colonia Las Américas, a partir de un reporte canalizado desde el Centro de Atención de Emergencias (CAE) 9-1-1.

La alerta advertía de una supuesta riña familiar en un domicilio ubicado entre las calles Hermenegildo J. Aldama y Cerro del Pathe. Los oficiales se trasladaron a la zona y ahí hicieron contacto con la persona reportante.

Con el señalamiento directo de esa persona y su manifestación de proceder legalmente, los dos hombres fueron asegurados por los elementos policiales.

Después, los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

La SSPMQ no detalló en su comunicado más datos sobre el hecho.

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