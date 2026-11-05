Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Durante 2027 se mantendrán los programas y recursos para los productores del campo queretano, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

El anuncio parte de que el gobernador Mauricio Kuri González autorizó nuevamente la asignación de apoyos para el próximo ejercicio. Todavía no se define el monto presupuestal que recibirá la dependencia, pero ya existe la autorización para dar continuidad a los esquemas de respaldo al sector agropecuario, explicó el funcionario.

Con esa precisión, Anaya Aguilar apuntó a la decisión del Ejecutivo estatal como el punto de partida: “Lo que sí les puedo decir es que el gobernador ya ha autorizado nuevamente que haya programas, recursos para apoyar a los productores ya en 2027”, afirmó.

Mientras se define el presupuesto, la Secretaría trabaja en la planeación de los programas con la intención de adelantar la entrega de algunos apoyos antes de la veda electoral, debido a las complicaciones que representa dispersar recursos durante los procesos electorales.

Durante los tres meses del proceso electoral podrían existir restricciones para entregar recursos. La dependencia, aclaró el funcionario, continuará con su trabajo habitual de supervisión y seguimiento en los distintos sectores productivos y municipios.

Añadió que se mantendrá la atención a los productores que enfrentan dificultades por las condiciones climáticas, en particular los de zonas de temporal, donde las cosechas dependen directamente del comportamiento de las lluvias.