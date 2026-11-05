Huimilpan, 5 de noviembre de 2026.- Un kilómetro de camino en La Peña, comunidad de Huimilpan, cuenta desde ahora con alumbrado público. El secretario de Desarrollo Social del Estado, Ernesto Alonso Mejía Botello, presidió la entrega de la obra, que representó una inversión de 1.15 millones de pesos y beneficia a 248 habitantes.
Los propios vecinos habían solicitado la obra para que el trayecto resulte más seguro tanto para quienes lo recorren a pie como para los automovilistas.
La obra de alumbrado público cubre un kilómetro de camino en La Peña. rotativo.com.mx
Durante la entrega, Mejía Botello planteó que las necesidades cambian de una comunidad a otra. «Cada comunidad tiene una necesidad muy puntual, puede ser el drenaje, agua, caminos, banquetas y en el caso de ustedes la iluminación brinda seguridad y tranquilidad para que este tramo les permita llegar a sus casas de manera más segura», dijo.
El funcionario realizó la visita de trabajo junto con el presidente municipal, Jairo Iván Morales Martínez, con el propósito de verificar y entregar acciones orientadas a mejorar la infraestructura comunitaria y las condiciones habitacionales de las familias del municipio.
Los cuartos adicionales forman parte de los programas de mejoramiento de vivienda. rotativo.com.mx
Además de la entrega en La Peña, Mejía Botello supervisó los avances de la obra social ubicada en la calle Cipreses y recorrió los trabajos de construcción de cuartos adicionales en Huimilpan.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, estas visitas forman parte del seguimiento permanente que realiza a los programas de infraestructura social y de mejoramiento de vivienda.