Entregan alumbrado público a 248 habitantes de La Peña, Huimilpan

La obra abarca un kilómetro de camino con inversión de 1.15 millones de pesos y fue presidida por el secretario de Desarrollo Social del Estado.

Personas mayores y funcionarios conversan durante un recorrido por una comunidad de Huimilpan
  • Mejía Botello recorrió obras sociales como parte de su visita de trabajo a Huimilpan.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 5 de noviembre de 2026.- Un kilómetro de camino en La Peña, comunidad de Huimilpan, cuenta desde ahora con alumbrado público. El secretario de Desarrollo Social del Estado, Ernesto Alonso Mejía Botello, presidió la entrega de la obra, que representó una inversión de 1.15 millones de pesos y beneficia a 248 habitantes.

Los propios vecinos habían solicitado la obra para que el trayecto resulte más seguro tanto para quienes lo recorren a pie como para los automovilistas.

Trabajador en una plataforma elevadora junto a una luminaria en un poste del camino de La Pe\u00f1a, Huimilpan, al atardecer La obra de alumbrado público cubre un kilómetro de camino en La Peña. rotativo.com.mx

Durante la entrega, Mejía Botello planteó que las necesidades cambian de una comunidad a otra. «Cada comunidad tiene una necesidad muy puntual, puede ser el drenaje, agua, caminos, banquetas y en el caso de ustedes la iluminación brinda seguridad y tranquilidad para que este tramo les permita llegar a sus casas de manera más segura», dijo.

El funcionario realizó la visita de trabajo junto con el presidente municipal, Jairo Iván Morales Martínez, con el propósito de verificar y entregar acciones orientadas a mejorar la infraestructura comunitaria y las condiciones habitacionales de las familias del municipio.

Una familia y funcionarios posan junto a una vivienda de un cuarto con techo de teja roja en Huimilpan Los cuartos adicionales forman parte de los programas de mejoramiento de vivienda. rotativo.com.mx

Además de la entrega en La Peña, Mejía Botello supervisó los avances de la obra social ubicada en la calle Cipreses y recorrió los trabajos de construcción de cuartos adicionales en Huimilpan.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, estas visitas forman parte del seguimiento permanente que realiza a los programas de infraestructura social y de mejoramiento de vivienda.

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