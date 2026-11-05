Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Querétaro se mantiene en la posición número uno entre los estados con mejor manejo de recursos federales, de acuerdo con el secretario de la Contraloría, Oscar García González, tras la publicación de resultados de la segunda entrega de informes individuales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2025.
El funcionario afirmó que estos resultados demuestran que en la entidad hay transparencia y orden financiero.
García González informó que se concluyeron nueve auditorías con un importe fiscalizado de 18 mil 839.4 millones de pesos, sin montos por aclarar y sin acciones o recomendaciones para seguimiento. Lo calificó como un «cero perfecto».
Atribuyó el resultado a la gestión de la Secretaría de la Contraloría ante los auditores y a la coordinación interinstitucional con dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y con los municipios.
Entre los fondos auditados, el secretario mencionó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). También citó el de Salud, Educación, así como las Participaciones ISR y de Disciplina Financiera, entre otros.
García González sostuvo que estos resultados incrementan la credibilidad financiera del estado y lo legitiman como un buen gobierno.
Agregó que el gasto público federal fue ejercido conforme a la ley, con información clara, comprobable y disponible, control interno efectivo, cumplimiento normativo y confianza institucional, elementos que, dijo, refuerzan la posición de Querétaro en los indicadores de buen gobierno.