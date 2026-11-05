Querétaro, sin montos por aclarar en nueve auditorías federales

Oscar García González atribuyó el resultado a la gestión ante los auditores y a la coordinación con dependencias, entidades y municipios.

Oscar García González, secretario de la Contraloría de Querétaro, sentado frente a su placa de identificación
  • Oscar García González informó que nueve auditorías por 18 mil 839.4 millones de pesos no dejaron montos por aclarar.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Querétaro se mantiene en la posición número uno entre los estados con mejor manejo de recursos federales, de acuerdo con el secretario de la Contraloría, Oscar García González, tras la publicación de resultados de la segunda entrega de informes individuales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2025.

El funcionario afirmó que estos resultados demuestran que en la entidad hay transparencia y orden financiero.

García González informó que se concluyeron nueve auditorías con un importe fiscalizado de 18 mil 839.4 millones de pesos, sin montos por aclarar y sin acciones o recomendaciones para seguimiento. Lo calificó como un «cero perfecto».

Atribuyó el resultado a la gestión de la Secretaría de la Contraloría ante los auditores y a la coordinación interinstitucional con dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y con los municipios.

Entre los fondos auditados, el secretario mencionó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). También citó el de Salud, Educación, así como las Participaciones ISR y de Disciplina Financiera, entre otros.

García González sostuvo que estos resultados incrementan la credibilidad financiera del estado y lo legitiman como un buen gobierno.

Agregó que el gasto público federal fue ejercido conforme a la ley, con información clara, comprobable y disponible, control interno efectivo, cumplimiento normativo y confianza institucional, elementos que, dijo, refuerzan la posición de Querétaro en los indicadores de buen gobierno.

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