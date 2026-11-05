San Felipe, Baja California, 5 de noviembre de 2026.- Dos hembras de lobo marino de California (Zalophus californianus) con redes de pesca enredadas alrededor del cuello fueron rescatadas y liberadas en Isla Consag, frente a San Felipe, durante la quinta campaña de desenmalle, realizada del 22 al 29 de octubre, de acuerdo con el reporte de la campaña.

El esfuerzo fue coordinado entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Pesca Alternativa de Baja California, A.C. (Pesca ABC), Cabet, Cultura y Ambiente, A.C. y Sea Shepherd Conservation Society (SSCS). También participaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Marina (Semar), pescadores locales y monitoras comunitarias de San Felipe.

Las operaciones se realizaron desde la embarcación Seahorse, de Sea Shepherd, y con embarcaciones menores operadas por pescadores de San Felipe.

Para el desenmalle se aplicó una técnica mixta que combina captura y contención física con anestesia inhalada, lo que permitió dar atención veterinaria y retirar los materiales pesqueros incrustados en los ejemplares.

El primer rescate fue el 27 de octubre, con la captura de una cría hembra que tenía una red de pesca alrededor del cuello. Tras retirar el material y concluir su recuperación anestésica, el ejemplar fue liberado y regresó por sí mismo al mar.

El segundo rescate fue el 28 de octubre, con una hembra juvenil que también tenía una red incrustada en el cuello. El material se retiró mediante un procedimiento veterinario que incluyó una microcirugía. Una vez recuperada, la hembra regresó por sí misma al mar.

Con estas intervenciones suman cinco las campañas de desenmalle en Isla Consag desde octubre de 2024. En ellas se ha rescatado y liberado a nueve lobos marinos de California de distintas clases de edad, desde crías hasta adultos.

Como parte del monitoreo se hizo un censo poblacional en la isla: se contabilizaron 198 lobos marinos de California y se registraron cinco ejemplares distintos con evidencia de enmalle. Esa información permitirá orientar las próximas actividades de seguimiento y atención.

La colaboración entre autoridades ambientales, organizaciones civiles, especialistas veterinarios, pescadores y monitoras comunitarias permite dar continuidad al monitoreo y la atención de los lobos marinos afectados por artes de pesca en Isla Consag.

Según el reporte, estas acciones contribuyen a la conservación de la especie y a generar información sobre los materiales pesqueros que representan un riesgo para la fauna marina del Alto Golfo de California.