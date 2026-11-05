Bajan casos de dengue en Querétaro en noviembre por el frío

La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, precisó que este año solo se han registrado dos casos y los demás posibles contagios fueron descartados.

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud, habla ante micrófonos frente a un altar de Día de Muertos

En Querétaro se han registrado dos casos de dengue en lo que va del año, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 05, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Los casos de dengue en Querétaro disminuyen durante noviembre por el descenso de las temperaturas y por las condiciones climáticas que reducen la presencia del mosquito transmisor, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

La funcionaria señaló que en lo que va del año se han registrado únicamente dos casos de la enfermedad, una cifra que ella misma consideró inusual. Explicó que se estudiaron otros posibles contagios y que todos fueron descartados.

Sobre esa cifra, la secretaria afirmó: “Este año sería prácticamente de dos casos, la verdad es que resulta un poquito extraño, pero hemos estudiado más y todos se han descartado”.

Pérez Rendón indicó que el riesgo de transmisión se mantiene mientras existan lluvias y condiciones que permitan la formación de criaderos de mosquitos.

Sin embargo, estimó que hacia finales de noviembre, cuando la temporada de frío se establece de manera más consistente, ese riesgo disminuye considerablemente.

Agregó que las bajas temperaturas hacen que el mosquito entre en un estado de letargo, lo que reduce su densidad y, en consecuencia, las posibilidades de transmisión del dengue.

salud gobierno dengue

Reciente

Maquinaria de construcción levanta polvo sobre el pavimento de Boulevard Hidalgo, junto a cinta amarilla de precaución y bastones naranjas, en San Juan del Río.
San Juan del Río

Continúa rehabilitación de Boulevard Hidalgo en San Juan del Río

La obra de Servicios Municipales integra el programa de la CEI, con inversión de 20 millones de pesos y siete vialidades más.

Anaqueles de una farmacia con cajas y frascos de medicamentos
Salud

Opera farmacia municipal en San Juan del Río sin abasto pleno

La farmacia para trabajadores del Ayuntamiento funciona en el Centro Cívico, mientras el sindicato cuestiona adeudos y las condiciones de la transición a COSCAMI.

Personas mayores y funcionarios conversan durante un recorrido por una comunidad de Huimilpan
Municipios

Entregan alumbrado público a 248 habitantes de La Peña, Huimilpan

La obra abarca un kilómetro de camino con inversión de 1.15 millones de pesos y fue presidida por el secretario de Desarrollo Social del Estado.

Vista aérea de un edificio con un mural floral en su fachada, proyecto de la Universidad de las Artes de la Ciudad de México
México

Universidad de las Artes de CDMX será gratuita y sin examen

La institución, presentada por Clara Brugada, tendrá cupo para hasta 4 mil estudiantes en Plaza Tlaxcoaque, en el inmueble que fue sede de la antigua Dirección General de Policía y Tránsito.