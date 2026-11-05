Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Los casos de dengue en Querétaro disminuyen durante noviembre por el descenso de las temperaturas y por las condiciones climáticas que reducen la presencia del mosquito transmisor, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

La funcionaria señaló que en lo que va del año se han registrado únicamente dos casos de la enfermedad, una cifra que ella misma consideró inusual. Explicó que se estudiaron otros posibles contagios y que todos fueron descartados.

Sobre esa cifra, la secretaria afirmó: “Este año sería prácticamente de dos casos, la verdad es que resulta un poquito extraño, pero hemos estudiado más y todos se han descartado”.

Pérez Rendón indicó que el riesgo de transmisión se mantiene mientras existan lluvias y condiciones que permitan la formación de criaderos de mosquitos.

Sin embargo, estimó que hacia finales de noviembre, cuando la temporada de frío se establece de manera más consistente, ese riesgo disminuye considerablemente.

Agregó que las bajas temperaturas hacen que el mosquito entre en un estado de letargo, lo que reduce su densidad y, en consecuencia, las posibilidades de transmisión del dengue.