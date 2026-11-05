Opera farmacia municipal en San Juan del Río sin abasto pleno

La farmacia para trabajadores del Ayuntamiento funciona en el Centro Cívico, mientras el sindicato cuestiona adeudos y las condiciones de la transición a COSCAMI.

Anaqueles de una farmacia con cajas y frascos de medicamentos
  • La farmacia para trabajadores municipales opera en el Centro Cívico sin todos los medicamentos requeridos.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 05, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, Querétaro, 05 de noviembre de 2026.- La farmacia destinada a los trabajadores del Gobierno Municipal de San Juan del Río ya funciona en las instalaciones del Centro Cívico, pero todavía no cuenta con todos los medicamentos necesarios para cubrir las necesidades de empleados y sus familias.

La apertura forma parte del nuevo esquema de atención médica del Ayuntamiento, que inició la rescisión del contrato con su anterior proveedor, al que atribuyó incumplimientos. Urgencias, consultas de especialidad y cirugías se canalizaron al Centro Hospitalario COSCAMI.

La farmacia busca garantizar el suministro de medicamentos a los trabajadores. Aunque opera, persiste la insuficiencia de algunos fármacos, y la preocupación se mantiene entre los beneficiarios: esperan que el servicio se regularice y poder acceder a sus tratamientos completos.

También hay inconformidad entre integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio. Su secretario general, Gregorio López González, señaló presuntos adeudos del Ayuntamiento con proveedores de servicios médicos y cuestionó las condiciones de la transición hacia COSCAMI.

El dirigente acusó un adeudo superior a 23 millones de pesos con el anterior proveedor y posibles adeudos con el nuevo centro hospitalario. Los señalamientos requieren aclaración de las autoridades municipales.

Permanece el reto de garantizar abasto suficiente y continuidad de la atención, especialmente para los trabajadores con tratamientos especializados o cirugías pendientes.

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