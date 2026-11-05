Chiapas y Oaxaca, 5 de noviembre de 2026.- Personal de la Armada de México aseguró más de una tonelada de cocaína en dos operaciones marítimas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, y detuvo a una persona, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario dio a conocer los resultados en un mensaje publicado en su cuenta de X. En él precisó que las acciones estuvieron a cargo de personal de la Secretaría de Marina (Semar). No detalló en ese mensaje las fechas de cada operación, el punto exacto del aseguramiento ni los datos de la persona detenida.

García Harfuch señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 97 toneladas de cocaína en el mar, mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Para el funcionario, cada cargamento asegurado es “un golpe directo a las finanzas del crimen organizado”. Explicó que significa menos recursos para comprar armas, corromper y generar violencia, y menos droga en las calles “para envenenar a nuestros jóvenes”.

Al cierre del mensaje, el titular de la SSPC afirmó que el gobierno seguirá combatiendo a estas organizaciones, sus estructuras y sus recursos para proteger a las familias mexicanas.

La persona detenida es presunta responsable hasta que una autoridad judicial determine lo contrario; las autoridades no han informado su situación jurídica.

Rotativo ha dado seguimiento a otros aseguramientos de la Marina. En días recientes, la Marina aseguró cocaína y combustible en costas de Chiapas, y en otra operación aseguraron cocaína y detuvieron a ocho personas en la misma entidad. También informó sobre la detención de tres presuntos líderes de una red de cocaína en Michoacán.