San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río atendió cerca de 230 solicitudes ciudadanas durante jornadas de trabajo en cuatro comunidades, donde dependencias y organismos instalaron mesas de atención y realizaron acciones de mejoramiento en espacios públicos.
Las jornadas se realizaron en San Sebastián Sur Loma Linda, San Sebastián de las Barrancas Sur, Ampliación Santa Bárbara La Cueva y Rincón de Santa Rita.
Rehabilitación de un espacio deportivo. rotativo.com.mx
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, sostuvo encuentros con ciudadanos y liderazgos de las comunidades.
En San Sebastián Sur Loma Linda se recibieron cerca de 50 solicitudes.
En San Sebastián de las Barrancas Sur se registraron 95.
En Ampliación Santa Bárbara La Cueva fueron más de 50.
En Rincón de Santa Rita se contabilizaron cerca de 35.
Jornada de trabajo en San Sebastián Sur Loma Linda. rotativo.com.mx
De acuerdo con el Gobierno Municipal, el propósito de las jornadas fue fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, hacer equipo y construir una Mejor Comunidad.
Participaron el DIF, la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (JAPAM) y las secretarías de la Mujer, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Desarrollo Agropecuario y Servicios Públicos. También se instaló una campaña de salud visual.
Obras Públicas pintó reductores de velocidad y colocó cerca de 15 señaléticas.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y árboles.
Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos con trabajos de pintura y donó jitomate.
Entrega de jitomate. rotativo.com.mx
La Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal, adscrita a Servicios Públicos Municipales, aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos.
La suma de las cuatro jornadas deja cerca de 230 solicitudes registradas, de las cuales 95 corresponden a San Sebastián de las Barrancas Sur, la comunidad con mayor número de peticiones.