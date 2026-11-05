San Juan del Río atiende cerca de 230 solicitudes en comunidades

Las jornadas se realizaron en San Sebastián Sur Loma Linda, San Sebastián de las Barrancas Sur, Ampliación Santa Bárbara La Cueva y Rincón de Santa Rita.

Funcionarios y vecinos posan juntos al aire libre durante la jornada de atención ciudadana

Roberto Cabrera, Presidente Municipal y habitantes al cierre de una de las jornadas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de noviembre de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río atendió cerca de 230 solicitudes ciudadanas durante jornadas de trabajo en cuatro comunidades, donde dependencias y organismos instalaron mesas de atención y realizaron acciones de mejoramiento en espacios públicos.

Las jornadas se realizaron en San Sebastián Sur Loma Linda, San Sebastián de las Barrancas Sur, Ampliación Santa Bárbara La Cueva y Rincón de Santa Rita.

Trabajador pinta el tablero de una cancha de basquetbol Rehabilitación de un espacio deportivo. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, sostuvo encuentros con ciudadanos y liderazgos de las comunidades.

En San Sebastián Sur Loma Linda se recibieron cerca de 50 solicitudes.

En San Sebastián de las Barrancas Sur se registraron 95.

En Ampliación Santa Bárbara La Cueva fueron más de 50.

En Rincón de Santa Rita se contabilizaron cerca de 35.

Vecinos y funcionario sentados frente a un letrero de San Juan Mejor Comunidad durante la jornada en Loma Linda Jornada de trabajo en San Sebastián Sur Loma Linda. rotativo.com.mx

De acuerdo con el Gobierno Municipal, el propósito de las jornadas fue fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, hacer equipo y construir una Mejor Comunidad.

Participaron el DIF, la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (JAPAM) y las secretarías de la Mujer, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Desarrollo Agropecuario y Servicios Públicos. También se instaló una campaña de salud visual.

Obras Públicas pintó reductores de velocidad y colocó cerca de 15 señaléticas.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y árboles.

Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos con trabajos de pintura y donó jitomate.

Personal descarga cajas de jitomate de una camioneta Entrega de jitomate. rotativo.com.mx

La Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal, adscrita a Servicios Públicos Municipales, aplicó vacunas antirrábicas a perros y gatos.

La suma de las cuatro jornadas deja cerca de 230 solicitudes registradas, de las cuales 95 corresponden a San Sebastián de las Barrancas Sur, la comunidad con mayor número de peticiones.

san juan del rio gobierno programas sociales roberto cabrera

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