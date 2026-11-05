Elica México cumple 20 años en el Parque Industrial Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri encabezó el acto de la empresa de campanas de cocina y componentes de motores, con placa conmemorativa y 10 reconocimientos.

Asistentes en el estrado del protocolo del 20 aniversario de Elica México, en el Parque Industrial Querétaro

Durante el protocolo se destacó el trabajo, el talento y la colaboración de quienes forman parte de Elica México.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 05, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Elica México cumplió 20 años en el país y lo celebró con un acto en el Parque Industrial Querétaro, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, encabezado por el gobernador del estado, Mauricio Kuri.

La empresa es líder en la fabricación de campanas de cocina y de componentes de motores para electrodomésticos.

En el evento se develó la placa conmemorativa por el aniversario, junto con el presidente de Grupo Elica, Francesco Casoli.

Recorrido por la l\u00ednea de producci\u00f3n de Elica M\u00e9xico en el Parque Industrial Quer\u00e9taro durante su 20 aniversario Elica México es líder en la fabricación de campanas de cocina y componentes de motores para electrodomésticos. rotativo.com.mx

Se entregaron también 10 reconocimientos a empleados por su destacada labor dentro de la organización.

Durante el protocolo se destacó el trabajo, el talento y la colaboración de todas y todos quienes forman parte de la empresa, lo que les ha permitido alcanzar importantes éxitos durante dos décadas en México.

Empleada de Elica M\u00e9xico recibe un reconocimiento durante la celebraci\u00f3n de los 20 a\u00f1os de la empresa en Quer\u00e9taro Elica México entregó 10 reconocimientos a empleados por su destacada labor dentro de la organización. rotativo.com.mx

También hubo una breve exposición del altar de Día de Muertos, en la que se resaltó la importancia de recordar los momentos especiales compartidos con los seres queridos de las y los colaboradores.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió al vigésimo aniversario de la empresa y reafirmó su respaldo al desarrollo económico y al desarrollo industrial, con el propósito de mantener a Querétaro como un buen lugar para la llegada de capitales.

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