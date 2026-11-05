Querétaro, 5 de noviembre de 2026.- Elica México cumplió 20 años en el país y lo celebró con un acto en el Parque Industrial Querétaro, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, encabezado por el gobernador del estado, Mauricio Kuri.
La empresa es líder en la fabricación de campanas de cocina y de componentes de motores para electrodomésticos.
En el evento se develó la placa conmemorativa por el aniversario, junto con el presidente de Grupo Elica, Francesco Casoli.
Elica México es líder en la fabricación de campanas de cocina y componentes de motores para electrodomésticos. rotativo.com.mx
Se entregaron también 10 reconocimientos a empleados por su destacada labor dentro de la organización.
Durante el protocolo se destacó el trabajo, el talento y la colaboración de todas y todos quienes forman parte de la empresa, lo que les ha permitido alcanzar importantes éxitos durante dos décadas en México.
Elica México entregó 10 reconocimientos a empleados por su destacada labor dentro de la organización. rotativo.com.mx
También hubo una breve exposición del altar de Día de Muertos, en la que se resaltó la importancia de recordar los momentos especiales compartidos con los seres queridos de las y los colaboradores.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió al vigésimo aniversario de la empresa y reafirmó su respaldo al desarrollo económico y al desarrollo industrial, con el propósito de mantener a Querétaro como un buen lugar para la llegada de capitales.