Detienen a dos y aseguran arma en San Germán, San Juan del Río

Al ver las patrullas en una zona rural, los ocupantes de un vehículo intentaron huir, según el reporte oficial, y fueron alcanzados unos metros adelante.

Dos personas detenidas en San Germán, San Juan del Río, custodiadas por policías municipales y estatales junto a una patrulla

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras la inspección de su vehículo, donde se localizó un arma prohibida. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 04, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- Un hombre y una mujer fueron detenidos en un camino de terracería cercano a la comunidad de San Germán, en San Juan del Río, luego de que los policías localizaron en el vehículo que ocupaban un arma prohibida y diversos objetos presuntamente vinculados con la extracción ilegal de hidrocarburo, de acuerdo con el reporte oficial.

El hecho se registró durante un patrullaje preventivo que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM) y la Policía Estatal de Querétaro (POES) realizaban de manera coordinada. En una zona rural, los agentes vieron un vehículo en circulación.

Al advertir las patrullas, los ocupantes intentaron huir. Los policías los alcanzaron unos metros adelante.

Con apego al protocolo, los elementos inspeccionaron el vehículo y ahí encontraron el arma prohibida y los objetos presuntamente vinculados con la extracción ilegal de hidrocarburo.

Los policías leyeron al hombre y a la mujer los derechos que les asisten como personas detenidas.

Los dos detenidos, el vehículo y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente. A ella corresponderá determinar la situación jurídica de ambos e integrar la carpeta de investigación.

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