Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) ya tenía establecido el esquema de postulación de mujeres y hombres para las próximas elecciones en el estado.

Lo dijo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó los criterios del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para garantizar la participación femenina en los municipios donde nunca ha gobernado una presidenta municipal.

El mandatario explicó que la resolución deriva de una impugnación presentada por Morena contra los lineamientos que emitió el organismo electoral local.

Los partidos políticos, afirmó, ya conocen las reglas que deberán cumplir.

El gobernador ejemplificó con el caso del PAN:

“Lo que tengo entendido es que, por ejemplo, en el caso del PAN pueden mandar hombre en El Marqués, Corregidora, Querétaro y mujer en Tequisquiapan. Y en el otro bloque tienen que mandar dos o tres mujeres”, señaló.

Acción Nacional ya tenía contemplada esa distribución de candidaturas, indicó Kuri González, y el fallo de la Corte confirma lo que el instituto electoral había establecido previamente.