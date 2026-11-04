Detienen en Querétaro a requerido por homicidio en Guanajuato

La orden de aprehensión fue emitida por una Jueza de Control con sede en Celaya; el imputado quedó bajo custodia de agentes de Guanajuato.

Agentes de investigación escoltan a un detenido con las manos esposadas junto a un vehículo blanco
  • Agentes de la PID escoltan al detenido, requerido por Guanajuato por homicidio calificado. Se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó una orden de aprehensión contra Kevin Jaissem “N”, requerido por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La detención se realizó en territorio queretano, en colaboración con la autoridad guanajuatense, que inició la investigación del caso.

La orden de aprehensión fue emitida por una Jueza de Control con sede en Celaya, Guanajuato. En ese estado se seguirá el procedimiento penal.

Con base en los mecanismos de colaboración entre ambas fiscalías, agentes de la PID localizaron al requerido en Querétaro y lo detuvieron.

Después, el imputado fue entregado de manera física y jurídica a agentes de investigación de la Fiscalía de Guanajuato. Ellos asumieron su custodia para trasladarlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Con la entrega física y jurídica, la custodia pasó a Guanajuato, que continuará el procedimiento penal. Kevin Jaissem “N” es presunto responsable hasta que un juez determine lo contrario.

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