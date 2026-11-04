Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó una orden de aprehensión contra Kevin Jaissem “N”, requerido por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
La detención se realizó en territorio queretano, en colaboración con la autoridad guanajuatense, que inició la investigación del caso.
La orden de aprehensión fue emitida por una Jueza de Control con sede en Celaya, Guanajuato. En ese estado se seguirá el procedimiento penal.
Con base en los mecanismos de colaboración entre ambas fiscalías, agentes de la PID localizaron al requerido en Querétaro y lo detuvieron.
Después, el imputado fue entregado de manera física y jurídica a agentes de investigación de la Fiscalía de Guanajuato. Ellos asumieron su custodia para trasladarlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
Con la entrega física y jurídica, la custodia pasó a Guanajuato, que continuará el procedimiento penal. Kevin Jaissem “N” es presunto responsable hasta que un juez determine lo contrario.