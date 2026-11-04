Hallan viva a mujer extraviada en Cerro Gordo, San Juan del Río

Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal la ubicaron tras una búsqueda en la parte alta del cerro; fue trasladada a un hospital.

Zona cerril de Cerro Gordo, en San Juan del Río, donde una mujer extraviada fue localizada con vida tras un operativo de búsqueda

El reporte de una mujer en la parte alta del cerro ingresó por el 911 y movilizó a Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 04, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- Cuerpos de emergencia localizaron con vida a una mujer que había sido reportada como extraviada en la zona cerril de Cerro Gordo, en San Juan del Río, y la trasladaron a un hospital de la región tras un operativo de búsqueda.

La alerta llegó por la línea de emergencias 911: una mujer se encontraba en la parte alta del cerro y no podía regresar por sus propios medios.

En el operativo, coordinado entre las corporaciones municipales, participaron Bomberos Voluntarios, Protección Civil y elementos de Seguridad Pública Municipal. Desplegaron personal a pie y usaron vehículos para recorrer las zonas de difícil acceso del cerro.

También se reportó el uso de drones para facilitar la búsqueda desde el aire.

Una vez localizada, la mujer recibió atención prehospitalaria y fue estabilizada.

El traslado a un hospital de la región, donde recibiría atención médica, respondió a una lesión en una de sus extremidades inferiores que le impedía descender por su propio pie.

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