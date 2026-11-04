Querétaro y Quebec firman acuerdo para asistentes de idiomas

Los asistentes colaborarán con docentes de español o francés en primaria, secundaria y centros colegiados o universitarios de ambas regiones.

Grupo de participantes posa de pie y sentado tras una mesa en la firma del acuerdo de asistentes de idiomas Querétaro-Quebec

En Querétaro el programa se desarrollará exclusivamente en instituciones de educación pública; en Quebec podrá implementarse en centros públicos y privados.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- Jóvenes queretanos y quebequenses podrán participar como asistentes de idiomas en escuelas de ambas regiones para apoyar la enseñanza del español y del francés, tras la firma del Acuerdo de los Programas de Intercambio de Asistentes de Idiomas.

Lo firmaron la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, y Stéphanie Allard-Gomez, delegada del Ministerio de Educación de Quebec, con el propósito de reforzar la cooperación educativa internacional y promover el intercambio lingüístico y cultural.

El acuerdo establece las bases de esa participación: los jóvenes colaborarán en instituciones educativas de Querétaro y de Quebec, donde el español y el francés contarán con un apoyo adicional en el aula.

Otro de los propósitos del acuerdo es el intercambio de experiencias, conocimientos y expresiones culturales entre ambas regiones.

Soto destacó que el acuerdo fortalece la enseñanza de lenguas extranjeras y la participación de la juventud, y planteó que la presencia de jóvenes en las escuelas motivará a los estudiantes a aprender un nuevo idioma y a acercarse a su cultura.

La titular de la SEDEQ describió el trabajo que tendrán los asistentes en el aula:

“Su tarea consiste en colaborar con un profesor o profesora de lengua española o francesa, según sea el caso, en las actividades de enseñanza a grupos escolares. Los asistentes desempeñan un papel de apoyo a la enseñanza de ambos idiomas en escuelas de educación primaria o secundaria, así como en centros educativos colegiados o universitarios”, detalló.

Cada asistente trabajará, por tanto, junto a un docente de español o de francés, según corresponda al plantel que lo reciba.

Hay una diferencia entre los dos territorios en el tipo de escuela que podrá recibirlos: en Querétaro el programa se desarrollará exclusivamente en instituciones de educación pública, mientras que en Quebec podrá implementarse en centros educativos públicos y privados.

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