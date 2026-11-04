Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- Jóvenes queretanos y quebequenses podrán participar como asistentes de idiomas en escuelas de ambas regiones para apoyar la enseñanza del español y del francés, tras la firma del Acuerdo de los Programas de Intercambio de Asistentes de Idiomas.
Lo firmaron la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, y Stéphanie Allard-Gomez, delegada del Ministerio de Educación de Quebec, con el propósito de reforzar la cooperación educativa internacional y promover el intercambio lingüístico y cultural.
El acuerdo establece las bases de esa participación: los jóvenes colaborarán en instituciones educativas de Querétaro y de Quebec, donde el español y el francés contarán con un apoyo adicional en el aula.
Otro de los propósitos del acuerdo es el intercambio de experiencias, conocimientos y expresiones culturales entre ambas regiones.
Soto destacó que el acuerdo fortalece la enseñanza de lenguas extranjeras y la participación de la juventud, y planteó que la presencia de jóvenes en las escuelas motivará a los estudiantes a aprender un nuevo idioma y a acercarse a su cultura.
La titular de la SEDEQ describió el trabajo que tendrán los asistentes en el aula:
“Su tarea consiste en colaborar con un profesor o profesora de lengua española o francesa, según sea el caso, en las actividades de enseñanza a grupos escolares. Los asistentes desempeñan un papel de apoyo a la enseñanza de ambos idiomas en escuelas de educación primaria o secundaria, así como en centros educativos colegiados o universitarios”, detalló.
Cada asistente trabajará, por tanto, junto a un docente de español o de francés, según corresponda al plantel que lo reciba.
Hay una diferencia entre los dos territorios en el tipo de escuela que podrá recibirlos: en Querétaro el programa se desarrollará exclusivamente en instituciones de educación pública, mientras que en Quebec podrá implementarse en centros educativos públicos y privados.