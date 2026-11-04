Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, dejó entrever que por ahora no contempla una candidatura presidencial para 2030 y bromeó que, antes de aceptar una propuesta del PAN, consultaría a su esposa.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, lo proponga, respondió: “Hay que preguntarle primero a mi señora que es la que manda”. Con ello reconoció que en casa es ella quien toma las decisiones.

Después habló de sus prioridades. “Yo ahorita mi único objetivo, y es que de verdad no lo digo de político, lo digo de corazón, vamos para adelante en el sentido de yo quiero que le vaya bien a Querétaro y quiero trabajar hasta el último día en Querétaro para que a mi partido le vaya bien”, dijo.

Su prioridad, explicó, es trabajar por el estado y mantenerse enfocado en resultados hasta el último día de su gobierno.

Agregó que hace falta más tiempo para definir aspiraciones y que más adelante se sabrá qué rumbo toman las decisiones.