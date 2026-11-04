Renuevan drenaje y agua en Netzahualcóyotl, San Juan del Río

La intervención de JAPAM, programada del 3 de noviembre al 10 de diciembre, será seguida por la repavimentación de la vialidad hasta la avenida Ayuntamiento.

Zanja con retroexcavadora, camión y tubo en la obra de drenaje de la calle Netzahualcóyotl, San Juan del Río

El proyecto de JAPAM contempla 325 metros de drenaje sanitario en la calle Netzahualcóyotl, colonia Arboledas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- Las obras de renovación de las redes de agua potable y drenaje sanitario comenzaron en la calle Netzahualcóyotl, en la colonia Arboledas, donde la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) contempla sustituir más de 960 metros lineales de infraestructura subterránea antes de que toda la vialidad sea repavimentada hasta la avenida Ayuntamiento.

La intervención fue presentada previamente a vecinos, comerciantes y representantes de plazas comerciales por el director de JAPAM, Toño Pérez, y está programada del 3 de noviembre al 10 de diciembre. Los tiempos podrían ajustarse conforme avance la obra.

En el tramo ya se desarrollan las primeras maniobras y la circulación vehicular registra ajustes. Los peatones todavía cuentan con espacios para transitar, lo que ha permitido mantener el acceso a viviendas y establecimientos.

Barreras y manta de JAPAM en la calle Netzahualc\u00f3yotl por la obra de saneamiento en San Juan del R\u00edo JAPAM contempla sustituir más de 960 metros lineales de infraestructura subterránea en la calle Netzahualcóyotl.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los trabajadores encargados de la intervención del drenaje estiman concluir esta primera parte en aproximadamente cuatro semanas.

Después continuará la siguiente etapa de renovación de infraestructura, que abarcará el tramo de Emiliano Zapata hasta la avenida Ayuntamiento.

El proyecto contempla 325 metros de drenaje sanitario, cerca de 316 metros de red de distribución de agua potable y aproximadamente 321 metros de línea de conducción de agua potable.

Con ello se busca mejorar las condiciones de los servicios básicos antes de renovar la superficie de rodamiento.

Vecinos y trabajadores de la zona señalaron que fueron informados con anticipación sobre el inicio y el desarrollo de la obra, lo que les permitió tomar previsiones y organizar sus actividades.

Reconocen que los trabajos generan molestias, pero consideran que se trata de una intervención necesaria para mejorar las condiciones de la calle a largo plazo.

Dos obreros trabajan junto a una zanja en la obra de agua y drenaje de la calle Netzahualc\u00f3yotl, San Juan del R\u00edo El proyecto incluye cerca de 316 metros de red de distribución y aproximadamente 321 metros de línea de conducción de agua potable.

Algunos establecimientos comerciales podrían suspender temporalmente sus actividades por las maniobras y las dificultades de acceso. La presencia de comercios en el tramo intervenido es limitada, y la posibilidad de mantener el paso peatonal ha contribuido a reducir las afectaciones para quienes viven y trabajan en el sector.

Debido a la extensión de los trabajos, que abarcarán desde la calle Pirules hasta la avenida Ayuntamiento, se recomienda a automovilistas y habitantes de la zona anticipar sus traslados, respetar los señalamientos y considerar rutas alternas, sobre todo durante las maniobras de maquinaria y excavación.

Una vez concluidas las labores de JAPAM, corresponderá al municipio ejecutar los trabajos de repavimentación.

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