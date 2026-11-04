Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma electoral de Querétaro para el proceso electoral 2027 y desechó la acción de inconstitucionalidad 104/2026 de Morena, según expuso en rueda de prensa el diputado del PAN Guillermo Vega Guerrero. El legislador pidió al partido explicar por qué llevó el asunto hasta el máximo tribunal.

Vega sostuvo que «las mujeres en Querétaro merecen una explicación, porque la igualdad no se demuestra con discursos, sino con decisiones. Y cuando un partido lleva hasta la Suprema Corte una medida que abre oportunidades a las mujeres, tiene la obligación política de explicar por qué lo hizo».

La reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado en julio obliga a todos los partidos a postular mujeres para encabezar las candidaturas a la presidencia municipal en al menos dos de cinco municipios donde nunca ha sido electa una mujer como presidenta municipal: Querétaro, El Marqués, Tequisquiapan, Colón y Amealco. El estado tiene 18 municipios.

Vega recordó que el 3 de noviembre la SCJN «validó la medida aprobada en Querétaro, reconociendo que es legítimo establecer reglas para superar la exclusión histórica de las mujeres en las presidencias municipales». El fallo no obliga a postular una mujer en Querétaro o Tequisquiapan en particular, precisó: cada partido elige cuáles de los cinco municipios cumplen la obligación. Tampoco elimina, dijo, las demás reglas de paridad.

Para el diputado, la resolución mantiene una garantía que Morena pretendía quitar. Según Vega, el partido pidió invalidar, entre otras disposiciones, la obligación de postular mujeres, con el argumento de que la medida limitaba la libertad de los partidos para decidir quiénes serían sus candidatos y de que, en sus agravios, vulneraba a los hombres. «No se trata de regalarles una elección. Se trata de abrirles la puerta para competir», afirmó.

La pregunta, planteó, no es solamente si Morena dice estar a favor de las mujeres, sino «por qué intentaron eliminar una regla que abriría más espacios reales a las mujeres para competir».

Vega explicó que, en su grupo de seis municipios de mayor competitividad, Morena debe postular tres mujeres y tres hombres: Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y Cadereyta.

Añadió que, de acuerdo con la información política analizada, Morena pretende postular hombres en Querétaro y San Juan del Río, y que existe la aspiración de reelegir al alcalde de Tequisquiapan. Si el partido reserva esos tres espacios para hombres, planteó, «ya no le queda ninguna otra plaza masculina en ese grupo» y tendría que postular mujeres en Cadereyta, Pedro Escobedo y Ezequiel Montes. Los alcaldes de Pedro Escobedo y Ezequiel Montes, dijo, «no podrían encabezar nuevamente las planillas de Morena bajo ese escenario».

Vega aclaró que no afirma que la Corte haya demostrado que esa fuera la intención de Morena. Sí se sabe, sostuvo, qué disposición intentó eliminar y qué libertad adicional habría obtenido de ganar. Preguntó qué candidaturas querían proteger, por qué les incomodaba una obligación que abría oportunidades a las mujeres y qué intereses políticos estaban detrás de la decisión de llevar la disposición hasta la Suprema Corte.

El diputado mencionó publicaciones de integrantes de Morena que festejaron que la Corte reconociera el derecho de las mujeres a encabezar municipios, en virtud de la reforma que los diputados hicieron en julio de 2026. Afirmó que presumen ser feministas y tener a una mujer al frente de la Presidencia de México, pero «son incongruentes y hacen cosas distintas de las que hablan».

Vega dirigió una petición pública a la dirigente estatal de Morena y a las diputadas morenistas: que, ante las mujeres que representan, informen «por qué su partido político, Morena, combatió la Ley Electoral que le brinda más espacios a las mujeres en Querétaro, en municipios que históricamente no han ganado por elección ninguna mujer».