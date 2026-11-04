Texas elige gobernadora latina, senador demócrata y a Pulido

Gina Hinojosa derrota a Greg Abbott, James Talarico supera a Ken Paxton y el cantante tejano gana el Distrito 15 de la Cámara de Representantes

Gina Hinojosa, legisladora demócrata de Texas, señalada como ganadora de la elección para gobernadora frente al republicano Greg Abbott en 2026.

Gina Hinojosa habría logrado una victoria histórica en Texas al derrotar al gobernador republicano Greg Abbott, según los resultados descritos. La jornada también habría favorecido a los demócratas James Talarico y Bobby Pulido en las elecciones al Congreso de Estados Unidos.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 04, 2026
Mariana Torres García

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Texas, Estados Unidos, 4 de noviembre de 2026.- Gina Hinojosa fue declarada ganadora de la gubernatura de Texas tras derrotar al republicano Greg Abbott y será la primera mujer latina al frente del estado. La misma jornada electoral dio a los demócratas el Senado federal por Texas, con James Talarico, y un escaño en la Cámara de Representantes, con el cantante Bobby Pulido.

Hinojosa, legisladora estatal por Austin, arrebata el cargo a un gobernador que buscaba un cuarto periodo. Será la primera gobernadora demócrata de Texas desde Ann Richards, electa en 1990, y la primera demócrata que gana un cargo estatal en la entidad desde 1994.

En el Senado, la Secretaría de Estado de Texas reportaba al corte de este miércoles 5,410,057 votos para Talarico, alrededor de 55 por ciento, frente a 4,228,924 del republicano Ken Paxton, cerca de 43 por ciento. Es el primer triunfo demócrata en una elección senatorial texana desde la reelección de Lloyd Bentsen, en 1988. Paxton, fiscal general del estado, había obtenido la nominación republicana al vencer al senador John Cornyn en la segunda vuelta de mayo.

El resultado contrasta con 2024, cuando Donald Trump ganó Texas por casi 14 puntos de ventaja.

En el Distrito 15, en el sur del estado, Pulido sumó 126,204 votos contra 76,305 de la republicana Mónica De La Cruz, quien ocupaba el escaño: una diferencia de 49,899 sufragios y una proporción cercana a 62 y 38 por ciento entre ambos. El distrito fue rediseñado antes de esta elección.

Pulido, originario de Edinburg, es cantante de música tejana y ha recibido un Latin Grammy. Anunció su candidatura en septiembre de 2025 y llega al Congreso en su primera contienda por un cargo de elección popular.

Hinojosa y Pulido son ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, no mexicanos por nacionalidad. Texas tiene una de las poblaciones de origen hispano más numerosas del país.

Las cifras corresponden a un conteo en curso y pueden variar hasta que las autoridades electorales texanas concluyan el cómputo oficial. Los funcionarios electos asumirán sus cargos en enero de 2027.

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