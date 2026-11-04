Inauguran en Querétaro el Instituto de la Productividad

Contará con un equipo interdisciplinario y una alianza con especialistas, consultores y talleristas para atender las necesidades del mercado empresarial de la región.

Dos hombres se saludan de mano durante la inauguración del Instituto de la Productividad en Querétaro, con dos asistentes a los lados

Sindicatos, organizaciones empresariales y gobierno participaron en la inauguración del Instituto de la Productividad, que aspira a ser un punto de encuentro entre ellos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- Querétaro ya cuenta con un Instituto de la Productividad pensado para reforzar las habilidades de las organizaciones sindicales, maximizar sus fortalezas y atender las necesidades específicas del sector empresarial.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la inauguración de este proyecto, que tendrá un equipo interdisciplinario y una alianza con especialistas, consultores y talleristas para atender de manera integral al mercado empresarial de la región.

Entre sus servicios se contemplan la consultoría, el entrenamiento, la asistencia técnica, el coaching, el mentoring y la certificación en estándares de competencias, así como actividades de diálogo social, explicó Marco Antonio Espinoza Santoveña, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales, A.C. (AERI).

Espinoza compartió su expectativa de que el Instituto se consolide como un espacio funcional, diseñado especialmente para ofrecer capacitación.

El acto se realizó en las instalaciones del Centro Histórico de la capital. Ahí, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, reconoció la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la construcción de acuerdos que favorezcan las condiciones laborales, y señaló que la coordinación entre gobierno, empresas y sindicatos será fundamental ante los retos del mundo laboral, en particular frente a la próxima reducción de la jornada de trabajo.

Tres asistentes aplauden sentados durante la inauguraci\u00f3n del Instituto de la Productividad en Quer\u00e9taro Entre los servicios que se contemplan figuran la consultoría, el entrenamiento, la asistencia técnica, el coaching, el mentoring y la certificación en estándares de competencias. rotativo.com.mx

“Tenemos muy claro que todas y todos buscamos el mismo propósito, mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores (…), sin embargo, el propósito también es mantener al estado de Querétaro en este estatus que se ha ganado”, puntualizó.

Del lado sindical, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, resaltó que el Instituto está comprometido con la mejora continua del entorno empresarial y social queretano, con prioridad en la calidad de los servicios que se ofrecerán, la utilidad comercial y la competitividad laboral.

La meta, dijo, es consolidarse como un eje integrador que facilite la colaboración entre los sectores público, sindical y privado.

“El punto y eje central será siempre la educación, capacitación y adiestramiento de las y los trabajadores de México, en especial aquí en Querétaro”, enfatizó. Agregó que todos formarán parte de la integración educativa y que la CTM será la propuesta nacional que aterrizará en cada uno de los estados de la república.

Grupo de asistentes, varios con playeras con el logotipo de Bombardier, posa durante la inauguraci\u00f3n del Instituto de la Productividad en Quer\u00e9taro El Instituto de la Productividad busca atender de manera integral las necesidades del mercado empresarial de la región. rotativo.com.mx

Héctor Torres Solís, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro Reg. 5415, dijo que el Instituto tiene como propósito convertirse en un punto de encuentro entre representantes empresariales, organizaciones sindicales y autoridades, con herramientas para identificar áreas de oportunidad y mejorar los procesos productivos.

Para Torres Solís, la productividad es un detonador del crecimiento económico de toda sociedad y, actualmente, el instrumento más eficaz para combatir la pobreza.

Puntualizó que mejorar la productividad integral del aparato productivo de Querétaro, con un enfoque de sostenibilidad ambiental, requiere de la colaboración y del diálogo social entre empresas, sindicatos y gobierno.

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