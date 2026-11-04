Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El Municipio de Querétaro mantiene durante todo noviembre un descuento de 80% en multas, recargos y gastos de ejecución del Impuesto Predial, y en los recargos del Impuesto sobre Traslado de Dominio, para que los contribuyentes con adeudos puedan regularizar su situación, informó la Secretaría de Finanzas municipal.
El secretario de Finanzas, Carlos León González, explicó que la medida da continuidad a los beneficios otorgados durante octubre y la vinculó con el incremento de 12% en el número de operaciones registrado frente al año anterior.
Para el funcionario, el descuento alcanza en primer lugar a quienes todavía arrastran rezago en predial: “Durante el mes de noviembre vamos a otorgar el 80 por ciento de descuento en todas las multas, recargos y gastos de ejecución a aquellas personas que todavía tienen un rezago en el Impuesto Predial”.
La autorización vino del presidente municipal, Felifer Macías. “[…] El alcalde autorizó mantener un 80 por ciento de descuento también en los recargos del Impuesto sobre Traslado de Dominio.
El Municipio mantiene la campaña de descuentos para que los contribuyentes regularicen sus adeudos. rotativo.com.mxDe tal manera que en ambos impuestos se tiene el 80 por ciento de descuento durante el mes de noviembre”, afirmó León González.
En el Impuesto Predial, el beneficio aplica exclusivamente a multas, recargos y gastos de ejecución. Quien tenga adeudo deberá cubrir el monto correspondiente al impuesto.
Los pagos pueden hacerse de manera presencial en Centro Cívico, en las siete delegaciones municipales y en las unidades de Recaudamóvil, o a través del sistema de pago en línea.
Con el Impuesto sobre Traslado de Dominio la condición es otra: el 80% en recargos está disponible para las operaciones que cumplan los requisitos de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026.
Los trámites se realizan en el portal Traslanet o de forma presencial ante la Dirección de Ingresos.
Los descuentos concluyen el 30 de noviembre. Para consultas o aclaraciones, la Secretaría de Finanzas atiende en el 442 238 7700, extensiones 6372, 6373, 7726, 6374, 6352, 6354, 6355, 6349, 6350, 6351 y 6346.