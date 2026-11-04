Predial en Querétaro: 80% de descuento en multas y recargos

El presidente municipal Felifer Macías autorizó mantener el descuento tras un incremento de 12% en el número de operaciones frente al año anterior.

Contribuyentes en las cajas de la Dirección de Ingresos de Querétaro, con 80% de descuento en multas y recargos de predial

El descuento de 80% en multas, recargos y gastos de ejecución del predial rige durante todo noviembre.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El Municipio de Querétaro mantiene durante todo noviembre un descuento de 80% en multas, recargos y gastos de ejecución del Impuesto Predial, y en los recargos del Impuesto sobre Traslado de Dominio, para que los contribuyentes con adeudos puedan regularizar su situación, informó la Secretaría de Finanzas municipal.

El secretario de Finanzas, Carlos León González, explicó que la medida da continuidad a los beneficios otorgados durante octubre y la vinculó con el incremento de 12% en el número de operaciones registrado frente al año anterior.

Para el funcionario, el descuento alcanza en primer lugar a quienes todavía arrastran rezago en predial: “Durante el mes de noviembre vamos a otorgar el 80 por ciento de descuento en todas las multas, recargos y gastos de ejecución a aquellas personas que todavía tienen un rezago en el Impuesto Predial”.

La autorización vino del presidente municipal, Felifer Macías. “[…] El alcalde autorizó mantener un 80 por ciento de descuento también en los recargos del Impuesto sobre Traslado de Dominio.

Contribuyentes en la Direcci\u00f3n de Ingresos de Quer\u00e9taro, donde noviembre trae descuento de 80% en multas del predial El Municipio mantiene la campaña de descuentos para que los contribuyentes regularicen sus adeudos. rotativo.com.mx

De tal manera que en ambos impuestos se tiene el 80 por ciento de descuento durante el mes de noviembre”, afirmó León González.

En el Impuesto Predial, el beneficio aplica exclusivamente a multas, recargos y gastos de ejecución. Quien tenga adeudo deberá cubrir el monto correspondiente al impuesto.

Los pagos pueden hacerse de manera presencial en Centro Cívico, en las siete delegaciones municipales y en las unidades de Recaudamóvil, o a través del sistema de pago en línea.

Con el Impuesto sobre Traslado de Dominio la condición es otra: el 80% en recargos está disponible para las operaciones que cumplan los requisitos de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026.

Los trámites se realizan en el portal Traslanet o de forma presencial ante la Dirección de Ingresos.

Los descuentos concluyen el 30 de noviembre. Para consultas o aclaraciones, la Secretaría de Finanzas atiende en el 442 238 7700, extensiones 6372, 6373, 7726, 6374, 6352, 6354, 6355, 6349, 6350, 6351 y 6346.

queretaro gobierno impuestos predial

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