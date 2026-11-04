Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La paridad de género llegaría a la administración pública paraestatal de Querétaro con el proyecto de dictamen que aprobó la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXI Legislatura, que también busca prevenir la brecha salarial por razón de género.

La comisión está presidida por la diputada Rosalba Vázquez Munguía e integrada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa y el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero.

El dictamen responde a una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.

La firmaron Vázquez Munguía y las diputadas Claudia Díaz Gayou, Laura Andrea Tovar Saavedra y María Eugenia Margarito Vázquez, a quienes la presidenta de la comisión agradeció su coautoría.

Vázquez Munguía explicó que el documento no se limita a la integración paritaria de los órganos de las entidades paraestatales. Establece, además, que las remuneraciones deberán respetar la igualdad sustantiva y la no discriminación, con lo que se busca prevenir y erradicar la brecha salarial por razón de género.

Antes de la votación, la legisladora dijo que la comisión tenía la oportunidad de seguir saldando una deuda de muchos años con las mujeres de Querétaro.

Calzada Rovirosa señaló que las mujeres no han tenido la misma oportunidad que los hombres de acceder a espacios de decisión.

Recordó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, con la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva , perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, y sostuvo que la igualdad «tiene que llegar a los hechos».

Según la presidenta, «con la aprobación de este dictamen, hoy en esta comisión y eventualmente en el Pleno, la paridad de género llegará a la administración pública paraestatal de Querétaro, es decir, a los espacios donde se administran recursos públicos, donde se toman decisiones que impactan la vida de miles de queretanas y queretanos, y donde durante mucho tiempo, las mujeres no hemos tenido el lugar que nos corresponde».

Agregó que «la paridad no es una concesión, ni un favor, ni una cuota, la paridad es democracia» y que las mujeres deben estar «en la mitad de los espacios donde se toman decisiones que nos afectan».

Por su parte, la diputada Teresita Calzada Rovirosa señaló que, pese a que ocupar cargos públicos es un derecho humano, las mujeres no han tenido la misma oportunidad que los hombres de acceder a los espacios de dirección y, por consecuencia, a los de toma de decisiones.

«Es tiempo de las mujeres», afirmó. Dijo que tras reformas como la de 2011, en materia de derechos humanos, las mujeres se posicionaron en cargos públicos, y puso como ejemplo a la actual Legislatura, con 13 diputadas que han demostrado capacidad y «la fuerza de sus convicciones».

Calzada Rovirosa expresó su confianza en que reformas como la que se discute resuenen en las niñas y jóvenes que hoy se preparan en las escuelas, para que sepan que «con una preparación, dedicación y empeño podrán lograr ser lo que ellas quieran y que el hecho de ser mujeres no implicará ningún obstáculo para ello».