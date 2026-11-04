Comisión avala paridad de género en paraestatales de Querétaro

La iniciativa, firmada por cuatro diputadas, reforma y adiciona la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.

Integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos durante la sesión en la LXI Legislatura de Querétaro
  • La iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- La paridad de género llegaría a la administración pública paraestatal de Querétaro con el proyecto de dictamen que aprobó la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXI Legislatura, que también busca prevenir la brecha salarial por razón de género.

La comisión está presidida por la diputada Rosalba Vázquez Munguía e integrada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa y el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero.

El dictamen responde a una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.

La firmaron Vázquez Munguía y las diputadas Claudia Díaz Gayou, Laura Andrea Tovar Saavedra y María Eugenia Margarito Vázquez, a quienes la presidenta de la comisión agradeció su coautoría.

Vázquez Munguía explicó que el documento no se limita a la integración paritaria de los órganos de las entidades paraestatales. Establece, además, que las remuneraciones deberán respetar la igualdad sustantiva y la no discriminación, con lo que se busca prevenir y erradicar la brecha salarial por razón de género.

Antes de la votación, la legisladora dijo que la comisión tenía la oportunidad de seguir saldando una deuda de muchos años con las mujeres de Querétaro.

Teresita Calzada Rovirosa muestra el dictamen junto a Rosalba V\u00e1zquez Mungu\u00eda en la Comisi\u00f3n de Igualdad de G\u00e9nero, Quer\u00e9taro Calzada Rovirosa señaló que las mujeres no han tenido la misma oportunidad que los hombres de acceder a espacios de decisión.

Recordó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, con la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, y sostuvo que la igualdad «tiene que llegar a los hechos».

Según la presidenta, «con la aprobación de este dictamen, hoy en esta comisión y eventualmente en el Pleno, la paridad de género llegará a la administración pública paraestatal de Querétaro, es decir, a los espacios donde se administran recursos públicos, donde se toman decisiones que impactan la vida de miles de queretanas y queretanos, y donde durante mucho tiempo, las mujeres no hemos tenido el lugar que nos corresponde».

Agregó que «la paridad no es una concesión, ni un favor, ni una cuota, la paridad es democracia» y que las mujeres deben estar «en la mitad de los espacios donde se toman decisiones que nos afectan».

Por su parte, la diputada Teresita Calzada Rovirosa señaló que, pese a que ocupar cargos públicos es un derecho humano, las mujeres no han tenido la misma oportunidad que los hombres de acceder a los espacios de dirección y, por consecuencia, a los de toma de decisiones.

«Es tiempo de las mujeres», afirmó. Dijo que tras reformas como la de 2011, en materia de derechos humanos, las mujeres se posicionaron en cargos públicos, y puso como ejemplo a la actual Legislatura, con 13 diputadas que han demostrado capacidad y «la fuerza de sus convicciones».

Calzada Rovirosa expresó su confianza en que reformas como la que se discute resuenen en las niñas y jóvenes que hoy se preparan en las escuelas, para que sepan que «con una preparación, dedicación y empeño podrán lograr ser lo que ellas quieran y que el hecho de ser mujeres no implicará ningún obstáculo para ello».

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