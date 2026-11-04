Proponen defensoría gratuita para docentes en Querétaro

Enrique Correa y legisladores del PAN impulsan la iniciativa “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos” ante hechos de violencia en planteles del país.

Hombre que habla en el podio del Poder Legislativo de Querétaro, acompañado de cuatro personas, durante la presentación de la iniciativa.
  • La Unidad de Defensoría ofrecería asesoría jurídica gratuita, atención psicológica y acompañamiento a docentes.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 04, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El diputado local Enrique Correa Sada y el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) proponen crear una Unidad de Defensoría y Atención Integral del Personal Educativo, que brindaría asesoría jurídica gratuita, atención psicológica y acompañamiento a docentes que enfrenten amenazas, agresiones o situaciones de violencia relacionadas con su labor.

La Unidad destaca entre las propuestas de la iniciativa de Ley de Protección y Seguridad de la Comunidad Educativa del Estado de Querétaro, denominada “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos”, que los legisladores panistas impulsan ante los hechos de violencia registrados en diversos planteles educativos del país.

El proyecto plantea protección inmediata a docentes y directivos, un sistema tecnológico de alerta y comunicación escolar, planes escolares, un protocolo estatal de respuesta inmediata ante emergencias y capacitación permanente.

También propone agravantes para los delitos cometidos contra docentes.

Para prevenir y atender situaciones de riesgo, la iniciativa prevé mecanismos de coordinación entre autoridades educativas, de seguridad, salud y protección civil.

Durante la rueda de prensa, Correa destacó que la propuesta nace de escuchar directamente las inquietudes de quienes todos los días están frente a las aulas, con el objetivo de prevenir la violencia y brindar mayor seguridad a toda la comunidad educativa.

“Esta iniciativa nace de escuchar a nuestras maestras y maestros, de conocer sus preocupaciones y de trabajar juntos para encontrar soluciones. Porque ningún docente debería tener miedo de enseñar y ningún estudiante debería sentir miedo de ir a la escuela”, expresó.

Según el Grupo Legislativo, la propuesta es resultado del diálogo, las reuniones y el trabajo conjunto con maestras, maestros y padres de familia.

“Proteger a quienes educan es también proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso, desde Acción Nacional, junto con nuestras maestras y maestros, estamos impulsando esta iniciativa. Queremos escuelas donde se aprenda sin miedo, docentes que se sientan respaldados y familias que tengan la tranquilidad de saber que sus hijos están seguros”, concluyó.

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