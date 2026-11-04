Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El diputado local Enrique Correa Sada y el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) proponen crear una Unidad de Defensoría y Atención Integral del Personal Educativo, que brindaría asesoría jurídica gratuita, atención psicológica y acompañamiento a docentes que enfrenten amenazas, agresiones o situaciones de violencia relacionadas con su labor.
La Unidad destaca entre las propuestas de la iniciativa de Ley de Protección y Seguridad de la Comunidad Educativa del Estado de Querétaro, denominada “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos”, que los legisladores panistas impulsan ante los hechos de violencia registrados en diversos planteles educativos del país.
El proyecto plantea protección inmediata a docentes y directivos, un sistema tecnológico de alerta y comunicación escolar, planes escolares, un protocolo estatal de respuesta inmediata ante emergencias y capacitación permanente.
También propone agravantes para los delitos cometidos contra docentes.
Para prevenir y atender situaciones de riesgo, la iniciativa prevé mecanismos de coordinación entre autoridades educativas, de seguridad, salud y protección civil.
Durante la rueda de prensa, Correa destacó que la propuesta nace de escuchar directamente las inquietudes de quienes todos los días están frente a las aulas, con el objetivo de prevenir la violencia y brindar mayor seguridad a toda la comunidad educativa.
“Esta iniciativa nace de escuchar a nuestras maestras y maestros, de conocer sus preocupaciones y de trabajar juntos para encontrar soluciones. Porque ningún docente debería tener miedo de enseñar y ningún estudiante debería sentir miedo de ir a la escuela”, expresó.
Según el Grupo Legislativo, la propuesta es resultado del diálogo, las reuniones y el trabajo conjunto con maestras, maestros y padres de familia.
“Proteger a quienes educan es también proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso, desde Acción Nacional, junto con nuestras maestras y maestros, estamos impulsando esta iniciativa. Queremos escuelas donde se aprenda sin miedo, docentes que se sientan respaldados y familias que tengan la tranquilidad de saber que sus hijos están seguros”, concluyó.