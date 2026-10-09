Querétaro, 9 de octubre de 2026.- La iniciativa “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos” plantea que los maestros puedan reportar amenazas y solicitar protección sin presentar antes una denuncia penal.
La propuesta es del diputado local Enrique Correa Sada y busca que estudiantes, maestros y personal educativo de Querétaro cuenten con mecanismos de protección ante amenazas, agresiones y situaciones de emergencia.
El legislador presentó la propuesta ante los recientes hechos de violencia que han cobrado la vida de docentes en distintas escuelas del país. Con ella plantea pasar de reaccionar ante la violencia a prevenirla.
“Ningún maestro debería arriesgar su vida por enseñar, ni ningún niño sentir miedo de ir a la escuela. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. En Querétaro debemos prevenir, proteger y responder”, señaló Correa Sada.
La iniciativa propone crear el Sistema Estatal de Protección y Seguridad de la Comunidad Educativa, que coordinaría a las autoridades educativas, de seguridad, salud y protección civil. La legislación establecería mecanismos de protección antes, durante y después de una emergencia escolar.
Las alertas escolares serían mecanismos tecnológicos para solicitar ayuda inmediata ante emergencias.
El Semáforo de Riesgo Escolar identificaría los planteles con factores de riesgo, con el propósito de prevenir situaciones de violencia en ellos.
Para los docentes, la propuesta contempla asesoría jurídica, atención psicológica y medidas de seguridad frente a amenazas y agresiones.
Es en ese punto donde se ubica uno de los planteamientos centrales: un maestro podría reportar una amenaza y pedir protección sin haber presentado una denuncia penal. La disposición busca evitar que los trámites retrasen la atención.
Los protocolos de emergencia, por su parte, establecerían procedimientos claros para actuar ante situaciones de peligro y para dar seguimiento a los incidentes que se registren.
“Quiero que los padres de familia tengan la tranquilidad de saber que sus hijos están protegidos y que nuestros maestros sepan que no están solos. Proteger a quienes enseñan es también proteger el futuro de Querétaro”, concluyó el legislador.