Plantean en Querétaro protección a maestros sin denuncia previa

La iniciativa de Enrique Correa Sada propone crear un sistema estatal que coordinaría a autoridades educativas, de seguridad, salud y protección civil.

Un hombre sostiene un documento con el logotipo LXI junto a un grupo de personas, varias con gafete de visitante, en un vestíbulo; imagen de la presentación de la iniciativa Escuelas Seguras, Docentes Protegidos en Querétaro.

La iniciativa plantea que los maestros puedan reportar amenazas y solicitar protección sin presentar antes una denuncia penal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- La iniciativa “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos” plantea que los maestros puedan reportar amenazas y solicitar protección sin presentar antes una denuncia penal.

La propuesta es del diputado local Enrique Correa Sada y busca que estudiantes, maestros y personal educativo de Querétaro cuenten con mecanismos de protección ante amenazas, agresiones y situaciones de emergencia.

El legislador presentó la propuesta ante los recientes hechos de violencia que han cobrado la vida de docentes en distintas escuelas del país. Con ella plantea pasar de reaccionar ante la violencia a prevenirla.

“Ningún maestro debería arriesgar su vida por enseñar, ni ningún niño sentir miedo de ir a la escuela. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. En Querétaro debemos prevenir, proteger y responder”, señaló Correa Sada.

La iniciativa propone crear el Sistema Estatal de Protección y Seguridad de la Comunidad Educativa, que coordinaría a las autoridades educativas, de seguridad, salud y protección civil. La legislación establecería mecanismos de protección antes, durante y después de una emergencia escolar.

Las alertas escolares serían mecanismos tecnológicos para solicitar ayuda inmediata ante emergencias.

El Semáforo de Riesgo Escolar identificaría los planteles con factores de riesgo, con el propósito de prevenir situaciones de violencia en ellos.

Para los docentes, la propuesta contempla asesoría jurídica, atención psicológica y medidas de seguridad frente a amenazas y agresiones.

Es en ese punto donde se ubica uno de los planteamientos centrales: un maestro podría reportar una amenaza y pedir protección sin haber presentado una denuncia penal. La disposición busca evitar que los trámites retrasen la atención.

Los protocolos de emergencia, por su parte, establecerían procedimientos claros para actuar ante situaciones de peligro y para dar seguimiento a los incidentes que se registren.

“Quiero que los padres de familia tengan la tranquilidad de saber que sus hijos están protegidos y que nuestros maestros sepan que no están solos. Proteger a quienes enseñan es también proteger el futuro de Querétaro”, concluyó el legislador.

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