Querétaro, 23 de noviembre de 2026.- Cuatro autobuses eléctricos empezaron a circular este lunes en la ruta CH3 del Eqrobus, el transporte gratuito del Municipio de Querétaro. La ruta une avenida Constituyentes con el Centro Histórico y pasa por Corregidora, Plaza de Armas, avenida Universidad, Jardín Guerrero y Ezequiel Montes.
Por este trazado, los usuarios pueden conectar con cinco paradas de Qrobus que el Municipio considera de alta demanda: Eje Constituyentes, Santa Rosa de Viterbo, Auditorio Arteaga, Ezequiel Montes y Mercado de La Cruz.
Cada unidad lleva hasta 30 pasajeros y alcanza una autonomía de hasta 300 kilómetros. Está equipada con seis cámaras de vigilancia, GPS, validador de tarjetas Qrobus, aire acondicionado, cargadores USB y tres ruteros luminosos que identifican el recorrido.
A bordo, un usuario revisa el mapa de la ruta CH3. rotativo.com.mx
Los autobuses cuentan con rampa para personas con discapacidad, asientos preferentes, espacios reservados para personas adultas mayores y de talla baja, y rack para bicicletas. Además, disponen de una puerta de acceso del lado izquierdo, a nivel de la estación central.
La CH3 se suma a las rutas CH1 y CH2, que funcionan desde el 11 de septiembre. Con ella, el sistema llega a tres rutas y 14 unidades eléctricas.
Usuarios abordan una unidad del Eqrobus desde el andén. rotativo.com.mx
Según el Municipio, las dos primeras rutas suman 105 mil ascensos desde su arranque.
El servicio funciona de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 7:00 a 21:00 horas. Para abordar se necesita la tarjeta Qrobus.
En la aplicación Qrobus se pueden consultar los recorridos y ver en tiempo real dónde van las unidades.